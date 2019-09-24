Son Dakika Haberleri: Yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü
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Yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü

28 dakika önce

Adanaspor'un, Fethiyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçı öncesi Adanaspor taraftarı yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü.

Yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü, System.String[]

Adanaspor'un, Fethiyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçı öncesi Adanaspor taraftarı yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü.


Adanaspor sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Şahin Ava'nın isteğini kırmayan Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'ün talimat vermesiyle 17 Eylül'de doğan bebeğin göbek bağı Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gömüldü.


Oğlunun büyüdüğünde futbolcu olmasını isteyen ve yıllarca bunun hayalini kuran Ali Şahin Ava, hayalini gerçekleştirdiği için Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'e teşekkür etti. - ADANA

Türkiye Kupası, Bayram Akgül, Fethiyespor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
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