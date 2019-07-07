Yeni doğan sünneti psikolojik travmanın önüne geçiyor

Yeni doğan sünneti psikolojik travmanın önüne geçiyorUzmanların önerisi ile yeni doğan sünneti yaygınlaşıyorDENİZLİ - Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu yeni doğan sünnetinin çocuklarda oluşması muhtemel psikolojik travmanın önüne geçtiğini söyledi. Karavelioğlu, sünnetin cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde çok faydası olduğunu söyledi.Yaz aylarının gelmesiyle beraber sünnet sezonu açılırken, ailelerin bu konuda bilmesi gerekenleri Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu anlattı. Çocuklarının hem psikolojileri hem de sağlıkları açısından önemli olan sünneti emin ellerde yaptırmak isteyen aileler, özellikle son yıllarda yaygınlaşan farklı yöntemler sebebiyle kararsızlıklar yaşıyor. Uzmanlar ise toplumda dini ve sosyal temelleri olan sünnetin, psikolojik ve tıbbi boyutlarının altını önemle çiziyor."Sadece çocuk cerrahları sünnet yapmalı"Sünnetin toplumumuzda dini, sosyal, psikolojik ve tıbbi boyutları olan önemli bir olgu olduğunu belirten Afra Karavelioğlu, "Bu işi eğitimini almış uzman kişiler yapmalı. Ama her eğitimini alan da değil bence sadece ve sadece çocuk cerrahları sünnet yapmalı. Çünkü özellikle küçük bebeklerde komplikasyon olduğu zaman çocuk cerrahları bu konuda daha başarılı oluyorlar" diye konuştu. Sünnetin yaşı ne olmalı?Sünnetin hangi yaşta yapılması gerektiği konusunda çok fazla farklı görüş olduğunu fakat en çok kabul gören yaşın 2 yaş altı 6 yaş üstü olması gerektiğini aktaran Afra Karavelioğlu, 2 ila 6 yaş arasında tıbbi bir gereklilik varsa sünnetin genel anestezi altında yapılabildiğine dikkat çekti. Op. Dr. Afra Karavelioğlu konu sünnet olunca en doğru dönemin hangisi olacağı konusunda, "Aslında en doğru dönem yeni doğan dönemidir. Yeni doğan döneminde hastalar psikolojik travma yaşamazlar, olayın farkında değildirler. Yara iyileşmesi oldukça hızlıdır ve en önemlisi genel anestezi gerektirmez. Bir de Amerikan Pediatri Akademisinin yaptığı şöyle bir araştırma var; eğer bir çocuk hayatı boyunca sünnet olacaksa kesinlikle yeni doğan döneminde olmalı şeklinde bir durum var ki bu biz çocuk hekimlerinin en çok güvendiği dayanaklardan bir tanesidir" şeklinde konuştu. Yanlış kesim, ilerleyen yaşlarda hayatı olumsuz etkiliyorSünnetin kısa bir uygulama olarak gözükse de çocuğun ilerde hayatını etkileyeceğinden bahseden Karavelioğlu, "Sünnet idrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda özellikle yapılır. Çünkü enfeksiyon sayısını oldukça azaltır. Onun dışında sünnet derisinden kaynaklanan hastalıkların azalmasına sebep olur. İleri yıllarda cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde çok faydası vardır. Bunlardan en önemlisi penis kanseri ve kişinin partnerindeki rahim kanserlerinin önüne geçtiğini belirten bilimsel çalışmalardır" dedi."Çan yöntemi ile sünneti kesinlikle önermiyoruz"Yanlış teknikle yapılan çok fazla sünnet olduğunu aktaran Karavelioğlu, "Özellikle kolay gibi görünen ailelerin de tercih ettiği çan yöntemi ile ciddi kozmetik problemler ile karşılaşıyoruz. Çan yöntemi sünneti biz kesinlikle önermiyoruz. Çok fazla sünnet düzeltmesi yapabiliyoruz. Düzeltebildiğimiz hastalar yine de şanslılar. Çünkü düzeltemediğimiz gruplar da var. Sünnet sonrası öneriler, sünneti yapan hekimin uygulama şekline göre değişir. Biz hastanemizde sünnet yaptığımız zaman nasıl bakılacağı ve nasıl tedavi edileceği konusunda aileleri yazılı ve sözlü bilgilendiriyoruz. Çünkü kişisel faktörler bu bakım şekillerini değiştirebilir" ifadelerini kullandı.Karavelioğlu ebeveynleri daha dikkatli olmaya davet etti.