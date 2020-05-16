Yeni doğan yavru kediye polis şefkati - Son Dakika

Yeni doğan yavru kediye polis şefkati

Polis memuru, süt doldurduğu şırıngayla kediyi besledi

ANTALYA - Antalya'da bir polis memuru, sokakta bulduğu yeni doğmuş yavru kediyi, içerisine süt doldurduğu şırıngayla besledi.

Antalya'da bir polis memuru sokakta yeni doğmuş sahipsiz yavru kedi gördü. Eline aldığı yavru kediyi bir müddet seven polis memuru, ardından temin ettiği şırıngaya süt doldurarak yavru kediyi besledi. Polis memuru, "Döner belki anneleri. Yavrum nereye gidiyorsun sen. Biz buradayız." diyerek minik kediye şefkat gösterdi.