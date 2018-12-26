Yeni Doğanda Yemek Borusu Tıkanıklığı Giderilebiliyor

Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Asudan Tuğçe Çil, yeni doğan bebeklerde görülebilen yemek borusu tıkanıklığının cerrahi müdahale ile tedavi edilebildiğini belirtti.

Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Asudan Tuğçe Çil, yeni doğan bebeklerde görülebilen yemek borusu tıkanıklığının cerrahi müdahale ile tedavi edilebildiğini belirtti.



Çil, yaptığı yazılı açıklamada, özofagus (yemek borusu) yutakla mide arasında geçişi sağlayan tüp şeklindeki bir organ olduğunu ve yeni doğan bebeklerde "özofagus atrezisi" olarak adlandırılan tıkanıklık rahatsızlığı görülebildiğini dile getirdi.



Bu hastalığın yeni doğan bebeklerde yemek borusunun bir kısmının oluşmaması hali olduğunu ve 2-3 bin doğumda bir görüldüğünü aktaran Çil, şunları kaydetti:



"Hastaların çoğunda ek hastalıklar özellikle kalp hastalıkları ve kromozom anomalileri de görülebilir. Birkaç tipi vardır. Yemek borusu tek başına kapalı olabilir, yemek borusu kapalı olup soluk borusuyla arasında ince bağlantılar olabilir veya yemek borusu iyi gelişmiş olup soluk borusuyla arasında köprü gibi bağlantı olabilir." .



Çil, hastalığın tanısının daha anne karnındayken konulabildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:



"Anne karnında özofagus atrezisi ön tanısı konulmuşsa doğum mümkünse yenidoğan yoğun bakım imkanı olan, çocuk cerrahisi uzmanının bulunduğu ve yenidoğan cerrahisinin yapılmasına uygun olan merkezlerde yapılmalıdır. Yenidoğan bebek tükürüğünü yutamaz ve beslenemez. Tükürükleri hem ağzından dışarı akar hem de soluk borusuna kaçtığından bebeğin soluk almasını güçleştirir."



Bebeğin yaşamını devam ettirmesi için cerrahi müdahalenin şart olduğunu ancak anomalinin tipine göre ameliyatın şekli ve zamanının farklı olabileceğini dile getiren Çil, bebeğin ameliyata alınmasını engelleyecek ek bir problem yoksa birkaç günlükken ameliyata alınabileceğini kaydetti.

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