Yeni Doğmuş Bebeği Kese Kağıdı İçinde Bıraktılar
8 dakika önce
APARTMAN görevlisi tarafından bulunan erkek bebeğin hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
APARTMAN görevlisi tarafından bulunan erkek bebeğin hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Anvers
polisi yaptığı açıklamada, "Soruşturma başlattık. Kamera görüntüleri de incelenecek. Bebeğin annesi hakkında hiçbir bilgimiz yok" dedi. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:50
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