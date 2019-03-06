Son Dakika Haberleri: Yeni Doğmuş Bebeği Kese Kağıdı İçinde Bıraktılar

Yeni Doğmuş Bebeği Kese Kağıdı İçinde Bıraktılar

8 dakika önce

APARTMAN görevlisi tarafından bulunan erkek bebeğin hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yeni Doğmuş Bebeği Kese Kağıdı İçinde Bıraktılar, System.String[]
APARTMAN görevlisi tarafından bulunan erkek bebeğin hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Anvers polisi yaptığı açıklamada, "Soruşturma başlattık. Kamera görüntüleri de incelenecek. Bebeğin annesi hakkında hiçbir bilgimiz yok" dedi. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:50 

Anvers, Güncel
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