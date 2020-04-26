Yeni doğmuş bebek, çöplükte ölü bulundu (2) - Son Dakika

JANDARMA 40 ÖZEL EKİPLE ARAŞTIRACAK

Antalya'da yeni doğmuş bir bebeğin çöplükte ölü bulunması olayının aydınlatılması için, Kepez Jandarma Komutanlığı tarafından 40 ayrı ekip oluşturuldu. Tesisin çöp topladığı bütün konteynerlerde ve çevresinde araştırma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyi de sürdürüyor. Ekipler ayrıca, bebeğin doğumunun hastanede gerçekleşmiş olma ihtimaline karşı Antalya ve ilçelerindeki hastanelerde yeni doğumlarla ilgili de araştırma yapıyor.