Yeni doğmuş dağ keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika

Yeni doğmuş dağ keçileri böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de yeni doğmuş iki dağ keçisi yavrusu görüntülenirken, başka bir yavru dağ keçisini ise köpeklerin saldırısından bir kişi kurtardı.

Pülümür ilçesinde dağdan mantar toplamaya çıkan yöre sakinlerinden Zeynel Demir, yanında anneleri olmayan yeni doğmuş iki dağ keçisi yavrusunu fark etti.Yavru dağ keçilerinin görüntüsünü çeken Demir, annelerinin geldiğini fark etmesi üzerine bölgeden uzaklaştı.

Seslerden yavru keçileri fark ettiğini aktaran Zeynel Demir, "Yeni doğmuşlardı ve anneleri yanında yoktu. Bu sevimli yavruları kısa bir süre görüntüledikten sonra annelerinin gelmesi için bölgeden uzaklaştım" dedi.

Öte yandan Çemişgezek ilçesinde de yöre sakinlerinden Tolga Aktar, bir yavru dağ keçisini köpeklerin saldırısından kurtardı. Aktar,kurtardığı yavru keçiyi doğal ortamına bıraktı.