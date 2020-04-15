Yeni doğmuş köpek yavrularına evinde "bebek" gibi bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni doğmuş köpek yavrularına evinde 'bebek' gibi bakıyor - Son Dakika

Yeni doğmuş köpek yavrularına evinde "bebek" gibi bakıyor

6 saat önce

Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan Ahmet Yarcı, bir ihbar üzerine almaya gittikleri köpek yavrularının, yeni doğmuş ve çöp konteynerinde ölüme terk edilmiş olduğunu görünce yavruları evine götürdü.

Yeni doğmuş köpek yavrularına evinde

Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan Ahmet Yarcı, bir ihbar üzerine almaya gittikleri köpek yavrularının, yeni doğmuş ve çöp konteynerinde ölüme terk edilmiş olduğunu görünce yavruları evine götürdü.

Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan ambulansında çalışan Gürol Demirci ve Ahmet Yarcı, Eski Sanayi Sitesindeki bir çöp konteyneri içinde köpek yavruları olduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine olay yerine gitti.

Gözleri daha açılmamış 6 yavruyu gören Demirci ve Yarcı, Geçici Hayvan Bakımevinde yavrulara annelik yapacak bir köpek olmadığından, yavruların daha sağlıklı bir ortamda kalması için ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

Yavruları evine götürmeye karar veren Yarcı, battaniye ile sardığı, biberonla beslediği yavrulara bebek gibi bakmaya başladı.

Yarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp konteynerinde ölüme terk edilen yavrulara sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu ifade etti.

Yavruların bakımı yapılmazsa ölebileceklerini vurgulayan Yarcı, "Onları öyle görünce çok üzüldüm ve 'bu yavrulara ben evde bakarım' dedim. Yavruları bulunduğu yerden alıp, merkezimizdeki veterinere getirdik. Burada muayene ve bakımları yapıldı. Ardından barınaktan mama ve biberon alıp yavruları eve getirdik." dedi.

"Elimize aldığımızda anne sıcaklığını hissediyorlar"

Yavruların sık sık mama ve sütle beslenmesi gerektiğini aktaran Yarcı, şöyle devam etti:

"Sabah işe gitmeden önce doyuracağım. Öğle arası kendi yemeğimden fedakarlık edip onların karnını doyurmaya geleceğim. Sonra fırsat buldukça bakımlarını yapacağım. Yavrular her ne kadar gözleri açılmamış olsa da insanların ya da yakınındaki canlıların hislerini hissedebilecek varlıklar. Elimize aldığımızda anne sıcaklığını hissediyorlar. Sanki anneleriyle berabermiş gibi sokuluyorlar."

Yavruların kendilerini idare edebilecek duruma gelmeleri için yaklaşık 1,5 ay zamana ihtiyacı olduğunu belirten Yarcı, bu süre zarfında yavrulara evde bakacağını dile getirdi.

"Tek isteğimiz bu yavruları ölüme terk eden kişinin bulunup hak ettiği cezayı alması"

Gürol Demirci de köpekleri çöpte gördüklerinde içlerinin sızladığını anlattı.

Yavrulara barınakta bakmanın çok güç olduğuna işaret eden Demirci, "İki saatte bir sütle beslenmesi gerekiyor. Ne yapacağımızı düşünürken Ahmet arkadaşımız 'ben evde bakabilirim' dedi. Onları yaşatıp büyütmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kimseden bir beklentilerinin olmadığına değinen Demirci, "Müdürümüze durumu anlattığımızda sağ olsunlar izin verdiler. Belediye Başkanımız ve Veteriner İşleri Müdürümüz yavruların tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söylediler. Bizim tek isteğimiz bu yavruları sokağa ölüme terk eden kişinin bulunup hak ettiği cezayı alması." dedi.

Demirci, yavruları özlediğinde Yarcı'nın evine giderek yavruları sevdiğini sözlerine ekledi.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:48 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Elindeki bıçakla arkadaşını öldüren genç aynı bıçakla böyle intihar etti Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı Esenyurt'ta kafası, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 18:22:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni doğmuş köpek yavrularına evinde "bebek" gibi bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]