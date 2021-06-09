Yeni doğum yapan Almeda Abazi'ye, eşi Tolgahan Sayışman'dan övgüler: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum

2017 yılında nikah masası oturan ve 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına alan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, dün ikinci kez aynı mutluluğu yaşadı. Çift kız bebeklerine Alina adını verdi.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN PRENSESİM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Tolgahan Sayışman, "Seninle birlikte sonsuz ve koşulsuz bir sevgi büyüdü içimde. Darısı isteyen herkese inşallah. Aramız hoş geldin prensesim Alina. Sefalar getirdin hepimize" yazdı.

"ALMEDA'YA BİR KEZ DAHA AŞIK OLDUM"

Daha sonra hastane önünde Uçankuş'a açıklama yapan Sayışman, eşine övgü yağdırdı. Yaşadığı mutluluğu paylaşan oyuncu, "Sağlığı çok iyi. 3. kilo 375 gram doğdu. Normal doğum oldu. Almeda'ya bir kez daha aşık oldum. Çok sabırlı ve güçlü bir kadın. Doğum kolay geçmedi çok uzun sürdü. Almeda da şimdi çok iyi hemen kendini toparladı" ifadelerini kullandı.