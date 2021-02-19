Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı - Son Dakika

Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı

19.02.2021 12:49
Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı, System.String[]

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Jess Aldridge, doğum yaptıktan saatler sonra erkek arkadaşından ayrılık mesajı aldı. Yaptıkları sadece bununla sınırlı kalmayan Ryan Shelton isimli eski sevgili, yeni doğum yapan kız arkadaşının annesi ile yeni bir ilişkiye başlayıp şehri terk etti.

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Jess Aldridge, internet üzerinden tanıştığı 29 yaşındaki Ryan Shelton ile üç yıldır ilişki yaşıyordu. İlk çocuklarını geçtiğimiz ocak ayında kucağına alan genç kadın, ikinci bebeğini doğurmak için hastaneye yattı. Doğum yaptıktan saatler sonra erkek arkadaşından ayrılık mesajı alan iki çocuk annesi kadın, sevgilisinin 44 yaşındaki annesi ile kaçtığını öğrenince dünyası başına yıkıldı.

Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ GELMESİYLE BAŞLADI"

Annesi ve eski erkek arkadaşı hakkında konuşan Aldridge, "Aralarındaki ilişki, muhtemelen sokağa çıkma yasağının gelmesiyle başladı." dedi. Evde ikisinin flört ettiğini söyleyen genç kadın, bir keresinde onları temas içerisinde yakaladığını belirtti. Hastaneden taburcu olan Aldridge, şimdi yardım almadan çocuklarına bakmak zorunda kalacak.

Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı
Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı

England, Doğum, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı - Son Dakika Dünya


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