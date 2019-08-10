Yeni doğum yapan kadına 2 ünite yanlış kan verildi iddiası

Yeni doğum yapan kadına 2 ünite yanlış kan verildi iddiası 0 RH+ kan gurubundaki kadına, kan tüplerine AB RH+ etiketi yapıştırıldığı gerekçesiyle 2 ünite yanlış kan verildiği ileri sürüldü İlk çocuk sevinci kursaklarında kalan çift, hastane hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor...

Yeni doğum yapan kadına 2 ünite yanlış kan verildi iddiası

0 RH+ kan gurubundaki kadına, kan tüplerine AB RH+ etiketi yapıştırıldığı gerekçesiyle 2 ünite yanlış kan verildiği ileri sürüldü

İlk çocuk sevinci kursaklarında kalan çift, hastane hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor

Polat Ayanoğlu:

"En güzel diye düşündüğümüz gün, aynı zamanda en acı günümüz oldu"

(Fotoğraflı)

Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da özel bir hastanede sezaryenle yeni doğum yapan Ayşe Ayanoğlu'na (29), kan tüplerine yanlış etiket yapıştırıldığı ve bu yüzden 2 ünite yanlış kan verildiği iddia edildi. Doğumun hemen ardından 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan kadının yaklaşık 17 gündür tedavisi devam ediyor. Duruma tepkili olan Ayanoğlu'nun eşi Polat Ayanoğlu, "En güzel günümüz diye düşündüğümüz gün, aynı zamanda en acı günümüz oldu" dedi.

Antalya'da yaşayan Polat Ayanoğlu (37) ve Ayşe Ayanoğlu (29), 4 yıl önce dünya evine girdi. Çiftin bu evliliklerinden 23 Temmuz günü özel bir hastanede sezaryen ameliyatıyla 'İnci' adında ilk bebekleri dünyaya geldi. Ameliyat sonrası kan ihtiyacı bulunan Ayşe Ayanoğlu'na, iddiaya göre kan gurubu olan 0 RH+ yerine 2 ünite AB RH+ kan verildi. Ardından vücudu tepki veren Ayanoğlu'nun durumu doktorlara bildirildi. Yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde, Ayanoğlu'na verilecek kanın yer aldığı tüpe hemşire tarafından yanlışlıkla başka bir kan grubunun etiketini yapıştırıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Ayanoğlu acilen başka bir özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan genç kadın, 5 gün sonrası hayati tehlikesini atlatabildi. Dünyaya gelen ilk bebeğinden ayrı kalmak zorunda kalan Aynoğlu'nun, iç organlarının zarar görüp görmediği konusunda başlatılan tedavisi yaklaşık 17 gündür devam ediyor.

"HEMŞİRE ETİKETLERİ TÜPLERE YANLIŞ YAPIŞTIRMIŞ"

Yaşananlara tepkili olan Ayanoğlu'nun eşi Polat Ayanoğlu, sezaryen sonrası eşinin kan değerlerinin düşük olduğu gerekçesiyle 2 tüp kan verildiğini ancak bu kanın yanlış kan gurubu olduğunu ileri sürdü. "En güzel diye düşündüğümüz gün, aynı zamanda en acı günümüz oldu" diyen Polat Ayanoğlu, yaşanılanları şu sözlerle anlattı: "İlk etapta doktorlar bu reaksiyonun kandan dolayı olduğuna kanaat getiremediler. Ancak daha sonrası 50 cc de kan durduruldu bir süre. Gece doktorun bilgisine danışılarak tekrar 2 ünite daha verilmiş. Eşim, beklenenin altında tepki verdiği için doktorlar farklı şeyler düşünmüş. Daha sonra kordon kanı aldırmıştık eşimden. Yaklaşık 24 saat sonrası kordon kanının verilerinin girildiği yerden telefon geldi. 'Verileri girmek üzereyim ama hastane kayıtlarında AB RH+ yazıyor ancak eşinizin bana verdiği bilgilerde 0 RH+ yazıyor' dedi. Böyle deyince olay açığa çıkıyor. Ardından doktorları çağırdık. Doktorlar, başhekim dahil 'Böyle bir şey olsa şimdiye kadar ölürdü' gibi açıklamalarda bulundular. Tekrar kan alınıp kontrol edilmesini söyledik. Hatta, 'Yetişkin çağda milyonda bir insanın kanının değişebileceğini' gibi açıklama yaptılar. O sıra tekrar kanına bakıldı. Tekrar geldiler ve direkt eşime çocuğu elindeyken, 'Kanınız karışmış. Güvenlik kameralarından baktık. Hemşire etiketleri tüplere yanlış yapıştırmış. O yüzden size yanlış kan verilmiş" dediler."

"5 GÜN BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALDI"

Ardından acil olarak başka bir özel hastaneye sevk edildiklerini anlatan Ayanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşim yaklaşık 5 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Nöbet krizi yaşadı, solunum cihazına bağlandığı anlar oldu. Hayati tehlikesini çok şükür atlattı. Bu sefer de organları zarar görüp görmediğine yönelik tedavisi başladı ve halen devam ediyor. Böbrekle ilgili diyalize bağlandı. Diyaliz hastası olarak kalma riski var. Ne zaman çıkacağımız belli olmadığı için bayramı da burada geçireceğiz. Eşim çocuğunu o süreden bu yana sağlıklı bir şekilde göremiyor. İlaç kullandığı için emziremiyor. Sağ olsun eş dost, süt anneler bu konuda yardımcı oluyor. En güzel günlerinde çocuğundan ayrı kaldı. Hem çocuğum, hem annesi hem de benim için zor günler geçiriyoruz"

"GEREKEN CEZANIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulunduklarını ve hukuki süreç başlatacaklarını da sözlerine ekleyen Ayanoğlu, "Avukatımız konuyla ilgileniyor. Sağlık bakanlığında da bildiğim kadarıyla soruşturma açıldı. Yetkililere sesleniyorum, acısını ben ve eşim biliyor. Çocuğum da mağdur tabi ki. Başkalarının başına böyle bir şeyin gelmesini kesinlikle istemem. Yetkililerin bu konuya eğilmesini ve baştan sona o hastaneyle alakalı gereken yaptırımlar neyse uygulanmasını istiyorum" diye konuştu.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yeni doğum yapan kadına 2 ünite yanlış kan verildi iddiası

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