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Yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin yardımına ekipler yetişti - Son Dakika

Yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin yardımına ekipler yetişti

27.01.2022 20:20

Yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin yardımına ekipler yetişti Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin yardımına Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişerek yolu kardan açtı.

Yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin yardımına ekipler yetişti

MALATYA - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin yardımına Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişerek yolu kardan açtı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla çiçeği burnunda anne ve bebeği, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne yetiştirildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla 17 saatlik yoğun bir çalışmanın sonucunda Adıyaman'ın Sincik ilçesinden Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirilen çiçeği burnunda anne Haffey ve Bahar Tutku bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Adıyaman'ın Sincik İlçesine bağlı Malatya'ya sınırda bulunan Aksu Köyünde yaşayan yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin rahatsızlanması üzerine Battalgazi Belediyesi ekipleri harekete geçti. UMKE ekipleriyle zaman kaybetmeden yola koyulan ekipler, 3 metreyi bulan karlı yollarda 17 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından Aksu köyündeki anne ve bebeğine ulaşabildi. Anne Haffey Kurtoğlu ve bebeği ilk olarak UMKE ekipleri tarafından evde tedavi edildi. Yapılan kontrol sonrasında anne Haffey ve bebeği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak kontrol altına alındı.

Başkan Güder, anne ve bebeği hastanede ziyaret etti

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çiçeği burnundaki anneyi ve bebeği hastanede ziyaret etti. Anne'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Güder, Bahar Tutku'ya ise özel bir hediye armağan etti. Güder, "Annemize çok geçmiş olsun. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni doğum yapmış annemizin ve bebeğinin hasta olduğunu haberi bize ulaştı. Ekiplerimizi hemen o bölgeye gönderdik. Ekipler, dağ köyünde ikamet ettiğinden ve kar yağışından dolayı 17 saatlik bir çalışmanın ardından anneye ulaşabildiler. Çok şükür bebeği ile beraber annemiz hastaneye yetiştirildi. Hocalarımız ilk müdahalelerini yaptılar, annemizin ve bebeğinin sağlık durumu hamd olsun gayet iyi. Sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Battalgazi Belediyesi olarak 7/24 sahadayız. Zaman zaman vatandaşlarımız yardım talebi bizlere ulaşıyor, bizlerde tüm vatandaşlarımızın yardım taleplerini ihbar olarak kabul edip koşuyoruz. Ailemize çok geçmiş olsun diyoruz, Allah'ım sağlıkla sıhhatle büyütmeyi nasip eder" dedi.

"Çok zor bir yolculuk oldu"

Zor bir yolculuk sonrası hastaneye gelebildiklerinin altını çizen Anne Haffey Kurtoğlu, "112'yi aradık geleceklerdi ama yollar karlıydı gelemediler. Akşama kadar ancak gelebildiler. Hem benim hem de bebeğimin durumu çok iyi. Çok zor bir yolculuk oldu. Sabahtan çıktılar akşama kadar ancak gelebildiler. Allah razı olsun hepsinden, bizim için hayatlarını tehlikeye attılar. Çocuğun ismi bahar koydum. Belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum, bizi orada bırakmadılar" şeklinde konuştu.

"Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi"

Anne ve bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştiren UMKE Doktoru Muhammed Yamurkaya, "Gece saatlerinde komutadan bize bir bilgi geldi. Battalgazi Belediyesi'nin yol çalışmalarıyla UMKE ve 112 ekibi olarak hastaya ulaşmaya çalıştık. Bir yerden sonra UMKE ekibi olarak biz yaya olarak devam ettik. Hastasının ve bebeğin ilk muayenesini yapıp transportunu sağlayıp 112 ekibine teslim ettik. Hava şartlarından dolayı zorlandık ama çok şükür hastamızı sıkıntısız getirdik. Battalgazi Belediyesi yol çalışması konusunda çok aktif ve özverililerdi. Bize hem gidişte hem de dönüşte çok yardımcı oldular. Canla başla çalıştılar. Yeri geldi aç susuz kaldılar. Battalgazi Belediyesi ekibine çok teşekkür ederim. 112 ekibiyle de beraber güzel bir ekip çalışması oldu" dedi.

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ebru İnci Coşkun da, "Haffey hanım belediyemizin 17 saatlik yol açma süreci sonrasında UMKE ekiplerimiz ve 112 ekiplerimizle bize nakledildi. İlk muayenesi sağlık personellerimiz tarafından yapılmıştı. Bizim hastanemizi geldiğinde de doğum muayenelerinde çok şükür bir sıkıntıya rastlamadık. Doğum sonu rutin bakımlarını gerçekleştirdik. Yeni doğan ekibi bebekle ilgilendi biz de anneyle. Müşahedemiz devam ediyor. Anne ve bebeğin sağlık durumları da gayet iyi" diye konuştu.

Yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin yardımına ekipler yetişti
Yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin yardımına ekipler yetişti
Yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin yardımına ekipler yetişti

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Adıyaman, Malatya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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