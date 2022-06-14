Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren cani anneye müebbet hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren cani anneye müebbet hapis

14.06.2022 18:39
Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren cani anneye müebbet hapis

Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren cani anneye müebbet hapis Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldürmekle yargılanan anne Merve T. (29), "Bunu bile isteye yapmış değilim. Benim 3 tane daha evladım var. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren cani anneye müebbet hapis

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldürmekle yargılanan anne Merve T. (29), "Bunu bile isteye yapmış değilim. Benim 3 tane daha evladım var. Adaletinize sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Olay, 20 Ocak tarihinde İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi Merve T. (29), evinde sancılanması sonrası girdiği banyoda doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Merve T. yeni doğan bebeğini banyoda 9 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisi sonrası gözaltına alındı. İfadesi alınan Merve T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Müebbet hapis"

"Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Merve T. katıldı. Pişman olduğunu söyleyen Merve T., "Bunu bile isteye yapmış değilim. Bilinç dışı bu olayı gerçekleştirdim. Benim 3 tane daha evladım var. Adaletinize sığınıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Merve T.'nin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından Merve T. hakkında hazırlanan iddianamede, Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğünce olay ile ilgili düzenlenen otopsi raporunda bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi. İddianamede ayrıca Hakan T.'nin öldürülen bebeğin biyolojik babası olduğu tespiti de yer aldı. Merve T.'nin iddianamedeki ifadesinde ise olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti. Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını ve sonrasını hatırlamadığını belirtti. Ayrıca Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, bilinç dışında eylemde bulunduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü Özlem'i bıçaklayarak öldüren eşinin ifadesi ortaya çıktı: Kuruntu yapmış olabilirim Özlem'i bıçaklayarak öldüren eşinin ifadesi ortaya çıktı: Kuruntu yapmış olabilirim
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren cani anneye müebbet hapis - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:48:50. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren cani anneye müebbet hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement