Yeni dolandırıcılık taktiği: EGM ve TSK logolu fotoğraflarla kapora alıp, kayıplara karışıyorlar - Son Dakika

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; araç dolandırıcıları kancayı sosyal medya ilanlarına da attı. Kendilerini emniyet ve TSK personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, otomobillerini düşük fiyatlarla satışa çıkararak, vatandaşları tuzağa çekiyor. Emniyet ve TSK personeli olmasına güvenerek, araç için kapora gönderen vatandaşlar, daha sonra şahıslara ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlıyorlar.

KAPORALARI ALIP KAYBOLUYORLAR

Araç satıcısı gibi kendisini gösteren dolandırıcılar, güvenilir olduğunu göstermek için sosyal medyada kendisini jandarma ve emniyet mensubu gibi gösteriyor.

Bunun için de ya gerçek emniyet ve TSK mensubu olan şahısların sosyal medyadaki fotoğraflarını kullanıyor ya da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri logosunu kullanıyor. Bu şekilde vatandaşın güvenini kazanan dolandırıcılar, araçları için vatandaştan kapora talep ediyor. Vatandaşlar ise hiç düşünmeden kapora gönderirken, ancak daha sonra sözde araç satıcısına ulaşamıyor.

AYNI ARAÇ İÇİN YÜZLERCE KAPORA

Dolandırıcılar, sosyal medyadaki İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin oto alım-satım gruplarında ilanlarını paylaşıyor. Ancak vatandaştan kapora almak için genelde aracın farklı ilde olduğunu belirterek, vatandaşı istediği gibi yönlendiriyor.

Vatandaş ise uygun olan aracı kaçırmamak için önden kapora göndererek, aracın bulunduğu ile doğru yola çıkıyor. Ancak ile vardığında ne aracı buluyor ne de satıcıyı. Bu şekilde aynı araç için yüzlerce kişiden binlerce lira kaparo alan dolandırıcılar, iletişim numaralarını değiştirerek, farklı avların peşine düşüyor.