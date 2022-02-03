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Yeni dolandırıcılık yöntemi: "Gümrükte takılan mallar" - Son Dakika

Yeni dolandırıcılık yöntemi: "Gümrükte takılan mallar"

03.02.2022 17:48
Yeni dolandırıcılık yöntemi: "Gümrükte takılan mallar"

Dolandırıcılar yeni yöntemlerle tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor.

Dolandırıcılar yeni yöntemlerle tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor. Bu kez Aktaş Gümrük Müdürlüğü adresini kullanılan dolandırıcılar, Instagram'da elektronik ürün pazarlamaya başladı.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin çeşitli yollarla uyarılarına karşın vatandaşlar, dolandırıcılık olaylarında mağdur olmaya devam ediyor. Her geçen gün kendilerini yenileyen zanlıların, dolandırıcılık yöntemleri duyanları şaşırtıyor. Son olarak, Instagram'daki gümrük ürünleri dolandırıcıları, Aktaş Gümrük Kapısı'nın adresini kullanarak Instagram'da elektronik ürün pazarlamaya başladı. Yetkililer, uzun süredir mağdur olan vatandaşların gümrüğü arayarak bu konu ile ilgili bilgi almaya çalıştıklarını ifade etti. Yetkililer, "Hemen her gün, birileri dairenin telefonundan konu ile ilgili bilgi soruyor. Genellikle de dolandırıldıktan sonra mağdurlar arıyor. Mağdur olan vatandaşlara Gümrükte ürün satılmadığını anlatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Dolandırıcılık, Instagram, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni dolandırıcılık yöntemi: 'Gümrükte takılan mallar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni dolandırıcılık yöntemi: "Gümrükte takılan mallar" - Son Dakika
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