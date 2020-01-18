Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat - Son Dakika

Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat

6 saat önce

Son zamanlarda artan, 'Arkadaşımız askere gidecek, maddi durumu yok' denilerek para toplayan şahıslara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

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Son zamanlarda artan, 'Arkadaşımız askere gidecek, maddi durumu yok' denilerek para toplayan şahıslara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. İnsanların milli duygularını sömürerek tepsi, Türk bayrağı ve kolonya ile park ve kafeleri dolaşan bu şahıslara vatandaşların itibar etmemesi, durumu güvenlik birimlerine iletmesi gerekiyor.


Eskişehir'de, özellikle askerlik celp dönemlerinde kafe, park ve alışveriş merkezleri kimliği belirsiz şahıslar tarafından mesken tutulmuş durumda. Bir tepsi içinde, Türk bayrağı ve kolonya bırakılarak vatandaşları tek tek dolaşan bu şahıslar, 'Arkadaşımız askere gidecek, maddi durumu yok' diyerek para topluyor. Özellikle kentin yoğun bölgelerine gidip, insanların milli duygularını sömürerek para koparmaya çalışan şahıslar, karşılık bulamadığı takdirde de ısrarlarına devam ediyor. Bu esnada bazı vatandaşlar 'tepki görme' korkusuyla para verse de, bazı vatandaşlar ise şahısları polis ekiplerine bildiriliyor.


Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise, vatandaşların bu tarz kişilere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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