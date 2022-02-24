Yeni dolaşım planıyla Gebze trafiği nefes alacak

Köprü, yeni yollar ve kavşak gibi fiziki yatırımlarla Kocaeli halkına ulaşımda ciddi kolaylıklar sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda Gebze ilçesinde ulaşımı rahatlatacak proje ve uygulamalarına devam ediyor. 4 köprü ve buna bağlı bağlantı yollarının yapıldığı Gebze TEM Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi'nde Gebze şehir merkezi ile OSB'ler arasındaki ulaşımın rahatlamasını sağlayan Büyükşehir, şimdi de Gebze geneli için hazırlanan trafik dolaşım planı için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler daha önce 5 ayrı noktada kavşak imalatlarını tamamladığı Akse Sapağı bölgesinde yeni trafik dolaşım planını uygulamaya koymuştu.

GEBZE ESKİ TRAFO MEYDANI'NDA YOĞUN ÇALIŞMA

19 ayrı noktada planlanan kavşak düzenlemesi ile bazı yolların yönlerinin değişeceği projede şu an Gebze Eski Trafo Meydanı'nda kavşak düzenlemeleri yapılıyor. Gebze'nin kilit noktalarından biri olan bölgede hummalı bir çalışma yürüten Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kavşak düzenlemeleri, parke bordur, katılım cebi yapımı ve durak alanlarının düzenlemesi yaparken, ilgili trafik levhalarının montajı, çizgi işlerinin yapımı ve delinatörlerin konulması gibi işler de Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından yerine getiriliyor.

TRAFİK NEFES ALACAK

Ekipler, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Beylikbağı bölgesine ulaşımda kritik bir nokta olan Gebze Eski Trafo Meydanı'nda kavşak düzenlemeleri yapıyor. Bu bağlamda Mehmet Akif Ersoy Caddesi- Kadıoğlu kesişiminde yeni bir kavşak inşa eden ekipler, Şehit Numan Dede Caddesi girişi ile Kadıoğlu kesişimi arasında sola dönüş kolu açarak bölgedeki trafiğin rahatlamasını sağlayacak. Yine proje kapsamında Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan orta refüj kaldırılıp, kaldırım genişletme çalışması yapılacak.

DEĞİŞECEK YÖNLER

Gebze Eski Trafo Meydanı'nda kavşak düzenleme işlerinin yapılmasından sonra Kadıoğlu Caddesi'nin 610. Sokakla kesişiminden itibaren kuzeye doğru tek yön, Fevzi Çakmak Caddesi kesişimine kadar olan bölümü çift yön olacak.

Yeni Bağdat Caddesi'nin 1201/4 Sokak ile Kadıoğlu Caddesi arasında kalan kesişiminin batıya doğru (Kadıoğlu Caddesi yönünde) tek yön olacağı gibi Yeni Bağdat Caddesi'nin 1201/4 sokak kesişiminden itibaren İlyas Bey Caddesi yönünde çift yön olacak. Şehit Numan Dede Caddesi'nin Kadıoğlu Caddesi 1201/4 Sokak doğrultusunda ise trafik akışı tek yönlü sağlanacak.