Yeni domuz gribi: Pandemiye dönüşebilir - Son Dakika

Yeni domuz gribi: Pandemiye dönüşebilir

Çin'de domuz çiftliklerinde yapılan bir araştırma, hayvandan insana geçen yeni tip bir virüsün pandemi tehlikesi taşıdığını gösterdi.

Çin'de domuz çiftliklerinde yapılan bir araştırma, hayvandan insana geçen yeni tip bir virüsün pandemi tehlikesi taşıdığını gösterdi. Antikor testlerinde çiftçilerin yüzde 10'unun hastalığı geçirmiş olduğu ortaya çıktı.Çin'de yapılan bir çalışma sırasında ortaya çıkan yeni tip bir domuz gribi virüsünün pandemi tehlikesi yaratabileceği belirtildi. ABD merkezli Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) bilim dergisinde yayımlanan makaleye göre, virüs oldukça bulaşıcı bir yapıda ve pandemi virüsü olmaması için çok yakından izlenmeli.

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2011-2018 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmada, bilim insanları Çin'deki mezbaha ve veterinerlerde bulunan 30 bin kadar domuzun burnundan mukoza örneği topladı. Örnekler üzerinde yapılan çalışmalar bazı hayvanlarda, H1N1 olarak da bilinen domuz gribinin yeni bir türünün geliştiğini ortaya koydu.


Bilim insanları "G4" yapısında olduğunu belirttiği bu virüsün "bir pandemi yaratmak için potensiyel tüm temel özellikleri taşıdığını" belirtiyor. İnsanlarla benzer grip semptomları gösteren dağ gelincikleri üzerinde yapılan deneyler de virüsün yüksek derecede bulaşıcı olduğunu ve diğer griplere oranla çok daha ciddi seyrettiğini gösterdi.


Çiftçilerin yüzde 10'u hastalığa yakalandı


Araştırmada ayrıca domuz çiftçilerinin kanlarında da virüsün izine ratlandı. Toplanan kan örnekleri çiftçilerin yüzde 10'unun, bölgedeki popülasyonun da yüzde 4.4'ünün virüsten enfekte olduğunu gösterdi. Ancak virüsün hayvandan insana geçtiğine dair bulgular olsa da henüz insandan insana geçtiğine ilişkin bir veri yok. Araştırmacılar özellikle domuz çiftliklerinde ve et endüstrisinde çalışan kişilerin dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü de çalışmanın dikkatli bir şekilde okuyup değerlendireceğini belirtti.


DW/FS,DBN,HS


(c)?

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:19 

Son Dakika Yaşam Yeni domuz gribi: Pandemiye dönüşebilir - Son Dakika

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