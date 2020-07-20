Yeni dönem başlıyor! Drone ile sayaç okuma başlıyor
Fatura okuma döneminde yenilik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde kullanmak için geliştirdiği drone ile sayaç okuma dönemine başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), yaklaşık 1 yıldır kendi geliştirdiği yazılım sistemiyle Altıeylül ilçesine bağlı Karakavak kırsal mahallesinde test okuması yapılmaktaydı. 1-1000 arasındaki sayaç 3-8 dakika arasında okunarak faturalandırılıyor.
BALIKESİR'İN 898 KIRSAL MAHALLESİNİN TAMAMI DRONE İLE FATURALANACAK
BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen Akıllı Sayaç Okuma Sistemi kapsamında drone ile su sayaçlarını okuma çalışmaları pilot bölge olarak belirlenen Karakavak Mahallesi'nde yaklaşık bir yıldır devam ediyor. BASKİ Genel Müdürlüğü 14 bin kilometrekare alana yayılan Balıkesir'in 898 kırsal mahallesinin tamamında drone aracılığıyla akıllı sayaçları faturalandırmayı hedefliyor. Radyofrekans Verici (RF) teknolojisi kullanılarak yaklaşık 160 bin su abonesinin evlerine ve bahçelerine girmeden sayaç okuma sürelerini asgariye indirecek sistem il genelinde uygulanacak. RF teknolojisiyle drone ile okunacak sayaçlardan oluşacak faturalar abonelere SMS ve mail yoluyla iletilecek. Balıkesir'de drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:56 Kaynak: İHA
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