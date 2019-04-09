Son Dakika Haberleri: Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

1 saat önce

Ağrı Belediye Meclisi 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından ilk Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
Ağrı Belediye Meclisi 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından ilk Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Savcı Sayan başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

Yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuşan Başkan Savcı Sayan, "Ağrı'mız için hizmet edecek yeni bir meclis oluştu. Oluşan bu meclis ile birlikte şehrimize yakışır hizmetleri ortak karar alarak buradan çıkmasını ve bundan sonrasında uyumlu ve huzurlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Ağrı'yı doğunun parlayan yıldızı yapacağız sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha konforlu ve daha mutlu yaşayabileceği bir Ağrı'yı meclis üyelerimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Mecliste belirlenen gündem maddeleri görüşüldü. Meclis'te 1. ve 2. Başkan vekilleri, Meclis Katip üyeleri, Daimi üye, Plan Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Ulaşım ve Trafik komisyonu, Kültür ve Sanat komisyonu yapılan oylama ile belirlendi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:18 Kaynak: İHA

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel
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