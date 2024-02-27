Yeni Dönemde\'de Sancaktepe Emin Ellerde

Sancaktepe Belediyesi 31 Mart seçimleri kapsamında proje tanıtım toplantısı düzenledi. Yoğun ilgi gören ve katılımcıların coşkuyla eşlik ettiği toplantıda belediye başkanı Şeyma Döğücü önceki dönem yaptıklarını ve gelecek dönemdeki vaatlerini anlattı. Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen proje aday ve tanıtım toplantısında Sancaktepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Şeyma Döğücü önceki dönem yaptıkları icraatleri ve gelecek dönemdeki vaatlerini sıraladı. Yoğun ve coşkulu bir katılımın olduğu toplantıya eski başbakan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Cumhur İttifakı siyasi parti ilçe başkanları katıldı.
Başkan Döğücü hayli coşkulu geçen tanıtım toplantısında gelecek dönem projelerini de bir video film gösterisiyle açıkladı. Yeni dönemin öne çıkan başlıca projeleri, Sancaktepe Millet Bahçesi, Şehir Hastanesi ve Sağlık Kampüsü, Gençlik Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezi, çok amaçlı tesisler, parklar, yeni yeşil alanlar, hastane ve yaşam alanları, ve tüm kesimlere dokunan sosyal projeler olacak.
Konuşmasında Sancaktepe'de yaptıkları hizmetleri anlatan ve pandemi döneminde yaptıklarına da değinen Şeyma Döğücü "Pandemi döneminde 5 bin öğrencimize tablet dağıttık. Kardeş belediyemiz Adıyaman Suvarlı Belediyesine park yaptık. Manavgat yangınında zarar gören Tilkiler köyüne cami yaptık. 5 yılda çok çalıştık, severek çalıştık. Vatandaşımıza sunduğumuz hizmetler neticesinde onların yüzünde gülümsemelerini, gençlerimizin başarılarını gördükçe mutlu olduk, göğsümüz kabardı. Yeni dönemde de inşallah Sancaktepe emin ellerde." ifadelerini kullandı.
Bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlıktır." Şeyma Döğücü konuşmalarına, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi belediyecilik diğerlerinin nazarında rant kapısı olabilir. Bizim gözümüzde hizmet kapısıdır. Belediyecilik diğerlerinin nazarında makam vesilesi olabilir. Bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlıktır, şehre olan aşk ve sevdadır." şeklinde devam etti. Döğücü ayrıca evlilik destek paketi, ev bizden yuva sizden projesi ile yeni evlenecek gençlere müjde niteliğinde vaatlerde bulundu. Ayrıca eğitim alanında da yatırım yapacaklarının sözünü verdi. Programa katılan eski başbakan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, "2019'da Sancaktepe ve çoğu ilçelerimizi dolaştık ve başkanlarımızı işbaşına getirdik. Biz o seçimle beraber olamadık. Ama ilçe belediye başkanlarımız bir şehirde Belediye Başkanı yok diye bahanelerin arkasına sığınmadılar. Çok güzel işler başardılar. İşte bunun belirgin örneklerinden bir tanesi Sancaktepe'dir." dedi.
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