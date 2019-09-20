Son Dakika Haberleri: Yeni dönemde hedef üyelere ekonomik katkı sağlamak
Son Dakika Ekonomi Haber

Yeni dönemde hedef üyelere ekonomik katkı sağlamak

1 saat önce

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yeni dönemin ilk İş Geliştirme Toplantısını, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İskender İskenderoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Güler'in organizasyonuyla gerçekleştirdi.

Yeni dönemde hedef üyelere ekonomik katkı sağlamak , System.String[]

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yeni dönemin ilk İş Geliştirme Toplantısını, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İskender İskenderoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Güler'in organizasyonuyla gerçekleştirdi.

Osman Güler, İskender, Rumeli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCDD Genel Müdürü görevinden alındı, yerine yardımcısı getirildi
Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından DHMİ'ye atandı 2 bin geçici personel alınacağını duyan İŞKUR binasının önüne koştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:34:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni dönemde hedef üyelere ekonomik katkı sağlamak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]