Yeni dönemde hedef üyelere ekonomik katkı sağlamak
1 saat önce
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yeni dönemin ilk İş Geliştirme Toplantısını, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İskender İskenderoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Güler'in organizasyonuyla gerçekleştirdi.
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yeni dönemin ilk İş Geliştirme Toplantısını, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İskender İskenderoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Güler'in organizasyonuyla gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:45
TCDD Genel Müdürü görevinden alındı, yerine yardımcısı getirildi Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından DHMİ'ye atandı 2 bin geçici personel alınacağını duyan İŞKUR binasının önüne koştu