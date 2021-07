Yeni Dönemde Köşk Sosyete her kesime hitap edecek - Son Dakika

Köşk Sosyete Pazarı işletmecisi İsa Gün "Merkezi konumu sayesinde misafirlerimizin rahatlıkla ulaşabildiği Köşk Sosyete seçkin markaların tüm ürünlerini içerisinde barındıran ve uygun fiyata tüketiciye sunan bir konseptle hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

2020 yılının zor bir yıl olduğunu, pandemi nedeniyle mağazacılık ve parekende sektörünün kötü etkilendiğini aktaran Gün; "2020 yılı tüm dünya gibi bizim içinde zor bir yıl oldu. Çin'den başlayıp tüm dünyayı saran daha sonrada Mart ayı itibariyle ülkemize sıçrayan korona virüs mağazacılık ve perakende sektörünü kötü etkiledi. Köşk Sosyete'de 2020 yılında misafir sayımızda önemli bir oranda gerileme gerçekleşti. Pandemiyle birlikte değişen tüketici davranışlarına uyum sağlamak adına bulunduğumuz sektörü geniş anlamda değerlendirerek çalışanlarımızın sağlıklarını koruma, müşterilerimizi memnun etme ve bu zorlu dönemi minimum kayıpla atlatma amacıyla kurguladığımız planları mağazaların faaliyet ve işleyişlerine dair başta ilgili genelgeler olmak üzere mevzuat kapsamında çıkarılan yayınları da göz önüne alarak gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Normalleşme adımlarıyla birlikte baştan aşağı yenilenen Köşk Sosyete'nin yeni misafirlerini beklediğini de kaydeden Gün; "Hükümetimizin açıkladığı yeni normalleşme adımları ve aşılama programlarıyla birlikte eski günlerimize yavaş yavaş dönmenin sevinci içerisindeyiz. Bizde Köşk Sosyete olarak gelen misafirlerimizin daha rahat etmesi için mağazamızın her köşesine mimari dokunuşlar yaptık. Pandemi öncesi dönemdeki misafir sayımızı daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Giyimden, kozmetiğe, züccaciye, hediyelik eşya, takı, yöresel ürünler, yemek her türlü mağaza olacak. Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla çalışmalarımız devam ediyor. Merkezi konumu sayesinde misafirlerimizin rahatlıkla ulaşabildiği Köşk Sosyete her kesime ve bütün yaş gruplarına hitap edeceği, bütün damak tadına uygun restoranları ve her türlü ihtiyacın karşılanabileceği bir konseptle bizleri bekliyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ