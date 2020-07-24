(YENİ DRONE GÖRÜNTÜLERİ) AYASOFYA VE SULTANAHMET MEYDANI DOLDU - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,

"Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu"

Zeki GÜNAL - İstantanbul DHA

Ayasofya ve Sultanahmet meydanları doldu, girişler durdu. Son durumu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. Yerlikaya, "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak" dedi.Meydanlardaki son durum drone ile görüntülendi.