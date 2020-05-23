Yeni dünya düzenine uyum için birden fazla uzmanlık gerekecek - Son Dakika

Yeni dünya düzenine uyum için birden fazla uzmanlık gerekecek

Nilüfer Belediyesi'nin "Gençliğimiz ve Geleceğimiz" başlığıyla düzenlediği web seminerinde, salgından sonra yeni dünya düzeni ve bu yeni düzende gençlerin rolü değerlendirildi.

Yeni dünya düzenine uyum için birden fazla uzmanlık gerekecek, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin "Gençliğimiz ve Geleceğimiz" başlığıyla düzenlediği web seminerinde, salgından sonra yeni dünya düzeni ve bu yeni düzende gençlerin rolü değerlendirildi. Katılımcılar gençlere, yeni dünya düzenine uyum sağlamaları için birden fazla alanda uzmanlık kazanmaları önerisinde bulundular.


Nilüfer Belediyesi, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi döneminde web semineri (webinar) dizisi başlattı. "Gençliğimiz ve Geleceğimiz" başlığıyla gerçekleştirilen web seminerlerinin ilkine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, akademisyen, gazeteci-yazar Dr. Fatoş Karahasan, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Uğur Batı ile gençlik politikaları çalışanı Hande Nur İpek konuk oldu. Nilüfer Belediyesi'nin Facebook, YouTube ve Twitter'daki sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan seminer, binlerce kişi tarafından izlendi. Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz'ün moderatörlüğünü yaptığı web seminerinde konuşmacılar, "Salgından sonra yeni dünya düzeni ve bu yeni düzende gençler" konusunu ele aldı. Koronavirüs pandemisi sürecinde yaşanılan sorunların konuşulduğu web seminerinde, çözüm önerileri de paylaşıldı.


Koronavirüs pandemisinin, yeni bir dünya düzenine doğru değişimi tetiklediğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, süreçle birlikte toplumsal yaşantıların, alışkanlıkların, önceliklerin ve hedeflerin değiştiğini ifade etti. Koronavirüs salgınının toplumlara, risk yönetimine hazırlıklı olunmadığını da gösterdiğini vurgulayan Başkan Erdem, "İlk normalleşme sürecinden sonra bizim de yapmamız gereken en önemli çalışmalardan birisi, risk yönetimi konusunda eğitim almak ve vermek olacaktır. Bunu, gençlik üzerinden de sürdürmemiz gerekiyor. Mutlaka risk yönetim biçimini toplumsal olarak oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.


Pandemi sürecinin alışkanlıkları da değiştirdiğini belirten Erdem, "Salgın sürecinde uzaktan eğitim, evden çalışma, videokonferans uygulamaları gibi yenilikler hayatımıza girdi. İnsanları bir araya getiren, sosyalleştiren kültürel etkinlikler bile dijital platformlara taşındı. Dijitalleşme daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor. Nilüfer Belediyesi olarak bizim çocuklar için açtığımız kodlama atölyesinin ne kadar yerinde bir uygulama olduğunu bu süreçte bir kez daha anladık. Çocuklarımızı önümüzdeki dijital çağın yeni aktörleri olarak yetiştirmek için bu alandaki eğitimleri artırarak gerekeni yapacağız. Gençlerin bu alanda kendilerini eğitmeleri gerekiyor" dedi.


"Gençlere yeni iş alanları açılması gündeme gelecek"


Salgın sürecinin yol açtığı ekonomik olumsuzluklara da değinen Başkan Erdem, şöyle konuştu; "İşten çıkarmalar yaşandı ve varolan işsizlik sorunu büyüdü. Zaten varolan ekonomik krizin etkileri büyüdü. Öyle görünüyor ki salgın bittikten sonra da işsizlik artacak. Gençleri bekleyen en büyük sorun bu. Bugün hayatımızda olan bazı meslekler gelecekte ortadan kalkabilir, çağın yaşattığı yeni meslekler doğabilir bunları görüp o yönde kendilerini hazırlamaları gerek. Örneğin Türkiye tarım potansiyeli çok zengin bir ülke bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde herkes anladı. Biz bunu zaten öngördüğümüz için tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. Kırsalda çiftçileri kooperatifimizle yeniden üretime teşvik etmek için çabalıyoruz, yerli tohumu yaşatmak yaygınlaştırmak için çabalıyoruz ve ayrıca kent merkezinde de halkımızı balkon tarımına teşvik ediyoruz. Gençlerin kesinlikle bu alana yönelmesi gerek. Gelecek tarımda. Bu alanda yapılan yatırımların kesinlikle getirisi yüksek olacak. Gençler mutlaka tarımsal üretim konusunda kendilerini yetiştirsinler ve bu alanda üretime katılmanın yollarını arasınlar. "


İpek: Gençlerle birlikte çalışılmalı


Gençlik politikaları konusunda çalışan, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi eski Eş Başkanı Hande Nur İpek de, bu süreçte gençlerin eğitim, ekonomi ve sosyal alanda yaşadığı hak kayıplarına ve adaletsizliğe değindi. Pandemi döneminde gençlerin birçok belirsizlikle de mücadele ettiğinin altını çizen İpek, gençlerin online örgütlenmelerinde seslerini duyuramadığını vurguladı. Gençlere danışılmadan alınan kararların da belirsizliklere neden olduğunu ifade eden İpek, gençlerde gelecek kaygısının arttığını vurguladı. - BURSA

nilüfer belediyesi, Kent Konseyi, Hande Nur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni dünya düzenine uyum için birden fazla uzmanlık gerekecek - Son Dakika Ekonomi

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