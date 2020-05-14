Yeni dünya düzenine 'Yapay Zeka' yorumu - Son Dakika

yazar Adem Eyüpoğlu, distopik yeni dünya sistemine eleştiri getirdiği 'Yapay Zeka' adlı kitabında yapay zekanın, yeni sistemlerin ve tüm bunların sonucunda kaçınılmaz olan gerçek değişimi, okura sıklıkla "Korkmalısın ki değiştirmek için bir şey yapmaya başlamalısın" diyerek irdeliyor.

Gerçeklik algısına temas eden, bilinildiği sanılanların binilmeyen hallerinin kitabında anlatıldığını belirten Eyüpoğlu, "Korku bizim en mantıklı görünen kararlarımızı bile mantıksızlaştırabilir. Korku öyle baskın bir duygudur ki en güçlü görünen kişilerin bile karar almasını engeller. Hatta korku, biz farkında bile olmadan harekete geçerek bizi vazgeçmemiz gerekene daha da bağımlı bir hale getirir" dedi.

MASUM OLMAYAN GERÇEKLİK

Geçmişte temelleri atılan ve yaşamakta olunan yeni çağın masum olmadığına, bazen bilenenlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine kitabında dikkat çeken Adem Eyüpoğlu, okurlara tüm bunlardan kurtulmanın, bilinçlenmek ve uyanmakla mümkün olduğunu anlatıyor. Kitabında karanlık tablonun ortasına umutlu bir gelecek resmi çizdiğini belirten Eyüpoğlu, "Terk etmeyi bırakırsanız, korkularınızı, ön yargılarınızı ve mazeretlerinizi de geri de bırakmış olursunuz. Teknolojiden, sistemden, robotik bir yaşamdan kurtulmak için siz de terk edin" dedi.