Yeni dünya rekoru için yine Salda'yı seçti

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde deneyeceği kariyerinin 10'uncu dünya rekoru için çalışmalara başladı.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde deneyeceği kariyerinin 10'uncu dünya rekoru için çalışmalara başladı.

Geçen sene Salda'da 2 dakika 5 saniyede 68 metre derinliğe ulaşıp serbest dalış dünya rekorunu kıran Can, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen gölde, 23 Ağustos'ta yeni bir rekor denemesi yapacak.

Memleketi Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesindeki mavi bayraklı plajda antrenmanlara başlayan Derya Can, günlük 3 saat su içi çalışması ve kumsalda ısınma hareketleriyle rekora hazırlanıyor.

Hazırlık sürecinde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan'ın desteğini alan milli sporcu, kendisi için plaja konulan konteyner sayesinde antrenman aralarında dinlenme imkanı buluyor.

Dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, AA muhabirine, spor hayatı boyunca sürekli yeni hedefler için yürüdüğünü söyledi.

Bu yolda önemli mesafeler katedip Türkiye'nin adını dünya arenasında duyurmayı başardığını belirten Can, "En son 24 Kasım 2018'de Salda Gölü'nde bir dünya rekoru kırmıştım. Orada 68 metreye dalmıştım ve dünya rekoru kırdım kadınlarda. O zaman göl çok soğuktu, 13 dereceydi. Biz de o zaman bir karar aldık, temmuz ya da ağustosta tekrar bir rekor denemesi yapalım. Su ısınsın çünkü gerçekten çok olumsuz etkiliyor soğuk su. 23 Ağustos'ta tekrar bir dünya rekoru denemesi yapmaya karar verdik. Bu rekoru tekrar Salda Gölü'nde kıracağız." ifadelerini kullandı.

Can, Kepez Belediyesinin kendisinin sponsorlarından biri olduğunu, bu konuda Belediye Başkanı Arslan'ın büyük destek verdiğini dile getirdi.

Arslan'ın plajda tahsis ettiği yerden antrenman için suya girebildiğini aktaran Can, Çanakkale'den sonra Salda'da da bir süre çalışıp rekor denemesi gerçekleştireceğini aktardı.

"Serbest dalış zor bir spor"

Derya Can, serbest dalışın çok zor bir spor olduğunu vurguladı.

Bunun için bir triatloncu gibi antrenman yapılması gerektiğini söyleyen Can, şunları kaydetti:

"Yüzme, koşu ve bisiklet antrenmanları yapıyoruz. Şu an daha çok deniz ve koşu antrenmanlarıyla çalışmalarımı devam ettiriyorum. Bir süre sonra direkt sadece dalış antrenmanları yapacağım. Günde en az 3-4 saat antrenmanlarım sürüyor. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Rekor denemesi yaklaştıkça da son bir hafta sadece dalışlarla ve konsantrasyon nefes tutma üzerine antrenmanlarımızı yapacağız.

Rekor denemesinde, 75 metre olan erkekler rekorunu hedefledik. Bunun üzerine çıkacağız, inanıyorum çünkü kışın yaptığımız 24 Kasım rekor denemesi öncesinde iki kere erkekler rekorunun üzerine geçmiştim antrenmanlarda. 77 metreye daldım ama biz 68 metreye dalmayı planladık. 23 Ağustos'ta Salda Gölü'ndeki dalışta erkekler dünya rekorunu da geçerek kariyerimin 10'uncu dünya rekorunu ülkeme hediye etmek istiyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

La Casa de Papel karikatürü, sansürcülükle suçlanan RTÜK Başkanı'nı da güldürdü

Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi

Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti

Vodafone Park'ta tarihe geçecek Hakem Stephanie Frappart'tan gençlere öğütler!