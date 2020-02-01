Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret - Son Dakika

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Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret
6 saat önce
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Gerçekleşen ziyarete Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Koordinatör Yardımcısı Serhat Yılmaz, Yeni Dünya Vakfı Komisyon Başkanı Uğur Mutlu ve Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Denetim Kurulu Onursal Başkanı Muhammet Sadi Öksüz de katıldı. Ziyaretin sonunda Rektör Taş, tarafından Mahmut Göksu'ya üniversite anı tabağı hediye edildi. - BİLECİK
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