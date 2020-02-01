Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret - Son Dakika

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret

6 saat önce

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret, System.String[]

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Gerçekleşen ziyarete Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Koordinatör Yardımcısı Serhat Yılmaz, Yeni Dünya Vakfı Komisyon Başkanı Uğur Mutlu ve Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Denetim Kurulu Onursal Başkanı Muhammet Sadi Öksüz de katıldı. Ziyaretin sonunda Rektör Taş, tarafından Mahmut Göksu'ya üniversite anı tabağı hediye edildi. - BİLECİK

Mahmut Göksu, İbrahim Taş, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:36:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]