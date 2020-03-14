Geziye Hasan Kaçan, Elif Karlı ve Altay gibi ünlü isimler de katıldı.
Geziye Hasan Kaçan, Elif Karlı ve Altay gibi ünlü isimler de katıldı. Ünlü isimler hem Kayseri Kalesi, Selçuklu Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Koramaz Vadisi gibi şehrin tarihi yerlerini gezdi hem de yöresel lezzetlerini tattı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
14.03.2020 14:46:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni durak Kayseri - Son Dakika