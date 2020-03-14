Yeni durak Kayseri

Geziye Hasan Kaçan, Elif Karlı ve Altay gibi ünlü isimler de katıldı. Ünlü isimler hem Kayseri Kalesi, Selçuklu Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Koramaz Vadisi gibi şehrin tarihi yerlerini gezdi hem de yöresel lezzetlerini tattı.