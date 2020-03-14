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Yeni durak Kayseri

6 saat önce

Geziye Hasan Kaçan, Elif Karlı ve Altay gibi ünlü isimler de katıldı.

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Geziye Hasan Kaçan, Elif Karlı ve Altay gibi ünlü isimler de katıldı. Ünlü isimler hem Kayseri Kalesi, Selçuklu Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Koramaz Vadisi gibi şehrin tarihi yerlerini gezdi hem de yöresel lezzetlerini tattı.

Hasan Kaçan, Selçuklu, Kayseri, Altay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:34 
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