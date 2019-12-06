Son Dakika Haberleri: Yeni düzenleme: Memura soruşturma yetkisi Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak
Son Dakika Dünya Yeni düzenleme: Memura soruşturma yetkisi Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak - Son Dakika Dünya

Yeni düzenleme: Memura soruşturma yetkisi Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak

6 saat önce

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren, bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, perşembe günü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yeni düzenleme: Memura soruşturma yetkisi Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenleme teklifine göre, Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında soruşturma izin yetkisi, Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.


İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren, bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, perşembe günü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Cumhurbaşkanı, Memur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:13 
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