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Yeni düzenleme: Memura soruşturma yetkisi Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak
6 saat önce
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren, bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, perşembe günü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenleme teklifine göre, Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında soruşturma izin yetkisi, Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren, bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, perşembe günü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:13
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