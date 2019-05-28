Son Dakika Haberleri: Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak
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Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

1 saat önce

TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti'li Yunus Kılıç, hayvan hakları ile ilgili hazırlanacak kanunda birçok yenilik olacağını söyledi.

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak, System.String[]

TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti'li Yunus Kılıç, hayvan hakları ile ilgili hazırlanacak kanunda birçok yenilik olacağını söyledi. Kılıç, "Yerel yönetimlerin sorumlulukları artırılacak. Belediyelere aktarılan para kontrol edilecek. İşkence ve eziyete cezai yaptırımlar olacak. Katalogdan hayvanları gösterip, sonra üretim alanlarında satabilecekleri yenilikler gelecek" dedi.
TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kılıç, Meclis'e gönderilmesi beklenen, yeni hazırlanacak 'Hayvan Hakları Kanunu'nda yer verilmesi planlanan düzenlemeleri anlattı. Kılıç, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üzerinde ortak çalıştığı 'Hayvan Hakları Kanunu' ile ilgili Meclis'te kurulan araştırıma komisyonuna gelen taleplerle ilgili de bilgi verdi. Taleplerin makul olduğunu belirten Kılıç, "Ağırlıklı olarak hayvanlara yapılan işkence ve eziyetlerin Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılıp, ceza uygulanması ile ilgili talepler var. Bizim için de çok makul talepler. Hayvan satış yerlerinin kontrol altına alınmasını ya da kapatılmasını isteyenler var. Satış yerlerinin kontrol altına alınarak, katalog ile alınması talepleri var. Avcılığın yasaklanmasını isteyen var. Şu anda Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonumuz çalışıyor. Gelen talepleri değerlendiriyoruz" diye konuştu. 
FON OLUŞTURULACAK
Hayvan hakları ile ilgili hazırlanacak kanunda birçok yeniliğin de olacağını kaydeden Kılıç, "Yerel yönetimlerin sorumluluklarının artırılması sağlanacak. Belediyelere verilen kaynakların artırılması gündemde. Çok mantıklı ve makul görünüyor. Öne çıkan maddeler arasında yer alıyor. Belediye sorumlulukları artırılacak. Bu konuda belediyelere devlet tarafından aktarılan paranın nerelere harcanacağı da kontrol edilecek, bu da kanunda yer alacak. Bir fon oluşturulması ile ilgili düşüncemiz var. Bunun için özel bir fon kurulabilir. Emlak vergileri, oyunlar, bahisler ve at yarışlardan gelecek paralarla bir fon da oluşturulabilir" dedi. 
KATALOGDAN SATIŞ
Yunus Kılıç, hayvanların satışının kanunla düzenleneceğini, herkesin istediği gibi istediği yerde hayvan satamayacağını belirterek, şunları söyledi:
"Özellikle işkence ve eziyete cezai yaptırımlar olacak. Satış yerlerinin yeniden düzenlemesi ile ilgili yeni bakış açısıyla petshop'larda direkt hayvanların küçük kafeslerde değil de güzel mekanları olan buna uygun yerlerde satışı sağlanacak. Katalogdan hayvanları gösterip, sonra üretim alanlarına götürebilecekleri ve orada gösterip satabilecekleri yenilikler gelecek. Bir de üretim alanlarında üretilmiş hayvanları gösterip, satabilecek, herkes istediği yerde hayvan satamayacak. Bir müddet sonra cinsel olgunluğa gelmiş hayvanların muhakkak kısırlaştırıldıktan sonra satışına izin verilmesi sağlanacak. Petshop'larda da 2 aydan küçük hayvan satılamayacak. Ayrıca bu hayvanlar kimliklendirilecek ve menşei belli olacak ve bu süreçte de hayvanın kısırlaştırma işlemi bitmiş olarak satılabilecek. Kısırlaştırılmamış hayvanın ticareti yapılamayacak."

Görüntü dökümü
-Yunus Kılıç'ın açıklaması 
-Detaylar 

Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,  


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:25 Kaynak: DHA
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