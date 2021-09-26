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Yeni Edge Tarayıcısı Xbox Üzerinden Google Stadia Oyunlarına Erişim Sağlıyor - Son Dakika

Yeni Edge Tarayıcısı Xbox Üzerinden Google Stadia Oyunlarına Erişim Sağlıyor

26.09.2021 21:14
Yeni Edge Tarayıcısı Xbox Üzerinden Google Stadia Oyunlarına Erişim Sağlıyor

Xbox'ın yeni Edge tarayıcısı Google Stadia kütüphanesine erişim sağlayıp bu oyunları oynamanın önünü açıyor.

Yeni Edge Tarayıcısı Xbox Üzerinden <a class='keyword-sd' href='/google/' title='Google'>Google</a> <a class='keyword-sd' href='/stadia/' title='Stadia'>Stadia</a> Oyunlarına Erişim Sağlıyor

Xbox'ın eylül ayı sistem güncellemesi ile gelen yeni Edge tarayıcısı Xbox üzerinden Google Stadia kütüphanesine erişim sağlayıp bu oyunları oynamanın önünü açıyor.

Microsoft tarafından yayınlanan Xbox eylül ayı sistem güncellemesi ile Edge tarayıcısının en yeni sürümü tüm Xbox kullanıcılarının kullanımına açıldı. Edge'in bu yeni versiyonu "gelişmiş web standartları ve doğrudan konsol üzerinden hızlı, güvenli ve modern bir tarayıcı deneyimi" sunuyor.

Bununla birlikte, Edge'in yeni sürümünün Chromium tabanlı olması nedeniyle Xbox üzerinden Google Stadia oyunlarına erişim imkanı da sağlanıyor. Bunun mümkün olduğu, bu yılın başlarında Xbox Insiders kullanıcı tarafından erkenden test edilerek ortaya çıkmıştı.

The Verge'e göre, Edge'in yeni versiyonu ayrıca Xbox üzerinden tarayıcıda klavye ve mouse desteğini içeriyor ve böylece Steam'deki PC oyunlarına da erişim sunuyor. Yine Xbox'taki Edge üzerinden ardık Discord ve Skype'ın web sürümlerine de erişmek mümkün.

Eylül ayı Xbox sistem güncellemesi bunların dışında PC kullanıcılarının Xbox oyunlarını uzaktan oynamasını sağlayan iki özelliği daha beraberinde getiriyor. Xbox App için yayınlanan son güncellemelerin ardından, Windows 10 PC kullanıcıları Xbox Game Pass oyunlarını (konsol oyunları dahil) bulut üzerinden veya evdeki Xbox konsolu üzerinden stream ederek oynama imkanını elde etmişti. Microsoft bunun dışında Xbox App üzerinden Remote Play özelliğini de aktif hale getirdi ve bu sayede Xbox Series X|S ve Xbox One konsollarını PC'ye stream ederek kullanmak mümkün.

Xbox Game Pass'teki Konsol Oyunları Artık PC'de Stream Edilerek Oynanabiliyor

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Kaynak: SaveButonu

Son Dakika Gamegar Yeni Edge Tarayıcısı Xbox Üzerinden Google Stadia Oyunlarına Erişim Sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Edge Tarayıcısı Xbox Üzerinden Google Stadia Oyunlarına Erişim Sağlıyor - Son Dakika
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