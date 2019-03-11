Son Dakika Haberleri: Yeni Eğitim Kurumlarında Altyapı Bağlantısı Sürüyor

Yeni Eğitim Kurumlarında Altyapı Bağlantısı Sürüyor

4 dakika önce

HATSU, yeni yapılan ve yapımı devam eden eğitim kurumlarının altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için projelerin devam ettiğini duyurdu.

Yeni Eğitim Kurumlarında Altyapı Bağlantısı Sürüyor, System.String[]

Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını ivedi bir şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlayan Genel Müdürlük, yeni inşa edilen okulları altyapıya kavuşturarak öğrencilere daha sağlıklı ve elverişli bir ortam hazırlıyor.

Kırıkhan ilçesine bağlı 408 Evler Mahallesi'nde yapılan 408 Evler İlköğretim Okulu'nda çalışma yapan HATSU, 150'lik borular ile 6 metre hat döşenerek parsel bacalar ile ana hatta bağlantılarının yapıldığını açıkladı.

Eğitim öğretim kurumları, ibadethaneler, dernek ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplerin özenle karşılık verilerek içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının yapıldığını bildiren İdare, 1 kepçe ve 2 personelin yaptığı çalışma ile bir eğitim kurumunun daha altyapı ihtiyacının giderildiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:02 Kaynak: Bültenler

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