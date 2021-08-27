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Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber - Son Dakika

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber

27.08.2021 23:05

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan okullar yeniden kapılarını açıyor. Öğrencilerin fazlalaşan eksiklerini kapatmak isteyen veliler de kırtasiyelere akın etti. Ancak veliler, raflardaki etiketlerde yüzde 30 fiyat artışıyla karşılaştı.

Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Çok uzun süredir öğrencilerine kapılarını kapatmak zorunda kalan okullar, yeniden zil sesleriyle şenlenecek. Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiyelerde de hareketlilik başladı. Çocuklarının kırtasiye eksiklerini karşılamak isteyen veliler, etkilerdeki yüzde 30 zammıyla şaşkınlık yaşadı.

ZİNCİR MARKETLERDEN YAKINIYORLAR

Pandemi sebebiyle okula 2 yıldır gidemeyen öğrencilerin hasreti 6 Eylül'de biteceğinin duyurulmasıyla kırtasiye sektöründe hareketlilik başladı. Okulların açılmasına az bir zaman kala kırtasiyeciler, hazırlıklarını sürdürüyor. Pandemi sebebiyle durgunluk yaşayan kırtasiye sektörü, zincir marketlerin kırtasiye ürünlerini satmasının haksız kazanç olduğunu ifade ederek bu durumdan dert yakındı. 2 senedir alışverişin olmaması sebebiyle bu durumun fiyatlara yansımadığını söyleyen kırtasiyeciler doların yükselmesi ile beraber de kırtasiye ürünlerinde yüzde 30 oranında fiyat artışı olduğunu söyledi.

"FİYAT ARAŞTIRMASI YAPMADAN ALIYORLAR"

30 yıldır kırtasiye sektöründe esnaf olduğunu söyleyen Önder Karaman, "Kırtasiye sektörü her sene geriye doğru gidiyor ve bu bizi çok etkiliyor. Ticari olarak 2 yıldır pandemiden etkilendik. Çok sıkıntılar çektik, bu sene biraz umutluyuz. Şu anda zincir marketler belimizi büküyor. O zincir marketler önceden sadece şehir merkezinde vardı. Şuanda mahallelere kadar indi. Bunlar bizi maalesef çok etkiliyor. Zincir marketler ile rekabet etme şansımız düşük. Önceden onların kendi markaları vardı. Çin'den getirdikleri için kaliteli ürünler değildi. Şimdi marka ürünler getirerek bizleri etkiliyorlar. İnsanlar üzerine algı var. İnsanlar, 'Zincir marketler uygundur' mantığı ile düşünüyor ve bizleri görmüyorlar. Zincir marketler marka ürünleri bizden yüksek fiyatlara satıyorlar. Onlar algı oluşturmuş. Orası daha uygundur diye düşünüyorlar. Örneğin biz 10 TL'ye sattığımız ürünü onlar 15 TL'ye sattığında onlar daha uygundur diye düşünüp, fiyat araştırması yapmıyorlar" dedi.

"FİYATLARDA YÜZDE 30 ARTIŞ VAR"

Şu anda hareketlilik yavaş yavaş başladığını söyleyen Karaman, "Çantalarımız yeni geldi. Okulların açılacağı 1 hafta önce söylendiği için çok hazırlıklı değildik. Normalde okullar açılmadan önce çantalar alınır. Okulla açıldıktan sonra ise listeler verilir ve bir hafta yoğunluk oluşur. Şuanda yoğunluk yok ama vatandaşlar zincir marketlerde önceden alışveriş yapıyorlar. Kırtasiyenin dernekleşmemesiyle bu durum bizi etkiliyor. Zincir marketler, bizim önümüze geçiyor. Bu sene hareket olabileceğini düşünüyoruz, umutluyuz. 2 yıldır alışveriş olmadığı için bu durum fiyatlara yansımıyordu. Doların yükselmesiyle birlikte bu sene yüzde 30'a yakın fiyat artışları oldu, baya etkilendik. Bizim bir sloganımız var 'kırtasiye kırtasiyeden alınır.' Biz 12 ay boyunca hizmet ediyoruz ayakta durmaya çalışıyoruz, ama senede bir ay olan okul sezonunda ürünlerimiz alışveriş merkezleri ve pazarlara kadar düşüyor. Senede 1 ayımız var, onlarda gelip 1 ayda bizim emeğimizi almış oluyorlar. Bu da haksız rekabet. Devletin buna bir çözüm bulması lazım. 12 ay emek veriyoruz, bizim bütün emeğimizi almış oluyorlar" diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber

Pandemi, Karaman, Esnaf, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber - Son Dakika Ekonomi


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