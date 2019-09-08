AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakbak, mesajında, çocuklar için ilk okulun aile olduğunu belirterek, "Ebeveynlerimiz bu bilinçle hareket etmeli, çocuklarımızı değerlerine bağlı yetiştirmeli, onların ilgi alanlarına göre geleceklerini şekillendirmeleri için öğretmenleri ile istişare etmeli." ifadesini kullandı.

AK Parti olarak eğitime yapılan her harcamayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak gördüklerini kaydeden Bakbak, "Bunun için eğitime ayrılan bütçe iktidarımız döneminde kat be kat arttı. Okullarımızın fiziki ortamları iyileştirildi, eğitim sistemimizdeki kat sayı zulmüne son verildi. Üniversite sayımız arttı, öğrenci burs ve kredileri iyileştirildi, donanımlı öğrenci yurtları hizmete girdi. Yeni eğitim öğretim yılı da yeniliklerle devam edecek." açıklamasında bulundu.

Muhittin Taşdoğan da başarının anahtarının disiplin ve çok çalışmak olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin derslerini ihmal etmemeleri, öğretmenleriyle işbirliği yapmaları, saygı ve sevgi çemberinin içinde huzurlu bir eğitim yuvasında bulunmalarının başarıyı arttıracağını belirten Taşdoğan, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik kutsal olduğu kadar sorumluluğu da hat safhada olan bir meslektir. Ülkemizin istikbali öğretmenlerimizin omuzlarındadır. Kendilerine başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Servis şoförlerimizin trafik kurallarına uyma hususunda çok daha dikkatli olmaları ricamızdır. Zira evlatlarımız kendilerine emanettir. Eğitim öğretmeni, öğrencisi, hizmetli kadrosu, memuru, yöneticisi, velisi, kantincisi ile topyekun bir hamledir. Bu aksiyon, takım oyunuyla, yardımlaşarak hedefe ulaşacaktır."