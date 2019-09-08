AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, uzun bir tatilden sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlama heyecanını milyonlarca öğrenci, yüz binlerce öğretmen ve ailelerin yaşadığını belirtti.

İlk zilin çalmasıyla yeni eğitim ve öğretim yılı için ders başı yapacak öğrenci ve öğretmenlere başarılı dönem geçirmelerini temenni eden Kendirli, şunları kaydetti:

"Ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, vatanını, milletini seven, milli iradeye bağlı, birbirlerinin haklarına saygı gösteren, her açıdan donanımlı birer olmaları hepimiz için çok önemlidir. Bilgiye sahip olmanın yanı sıra özü sözü bir, bilmediğini öğrenen, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, topluma örnek olacak seçkin bireyler yetiştirmek birinci önceliğimizdir.

Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz bu ulvi amaç için gerekirse en zor şartlarda çalışmakta, vatanları ve öğrencileri için canlarını feda etmekten çekinmemektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını ve yeni eğitim ve öğretim döneminin öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız için başarılı bir yıl olmasını diliyorum."