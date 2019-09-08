Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim-öğretim yılı
Son Dakika Güncel Haber

Yeni eğitim-öğretim yılı

1 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeni eğitim-öğretim yılı, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, uzun bir tatilden sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlama heyecanını milyonlarca öğrenci, yüz binlerce öğretmen ve ailelerin yaşadığını belirtti.

İlk zilin çalmasıyla yeni eğitim ve öğretim yılı için ders başı yapacak öğrenci ve öğretmenlere başarılı dönem geçirmelerini temenni eden Kendirli, şunları kaydetti:

"Ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, vatanını, milletini seven, milli iradeye bağlı, birbirlerinin haklarına saygı gösteren, her açıdan donanımlı birer olmaları hepimiz için çok önemlidir. Bilgiye sahip olmanın yanı sıra özü sözü bir, bilmediğini öğrenen, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, topluma örnek olacak seçkin bireyler yetiştirmek birinci önceliğimizdir.

Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz bu ulvi amaç için gerekirse en zor şartlarda çalışmakta, vatanları ve öğrencileri için canlarını feda etmekten çekinmemektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını ve yeni eğitim ve öğretim döneminin öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız için başarılı bir yıl olmasını diliyorum."

Kırşehir, AK Parti, Kendirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok
AK Partili isimden HDP'ye, PKK çağrısı: Gelin aranıza aşılmaz duvarlar kurun Davutoğlu ile birlikte AK Parti'den ihracı istenen Üstün: Evlat ve damat uğruna bu dava heba edildi Son Dakika: MSB'den müşterek kara devriyesi ile ilgili basın açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 15:23:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim-öğretim yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]