Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim-öğretim yılı
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Yeni eğitim-öğretim yılı

48 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Yarınlarımızın umudu olarak siz öğrencilerden en büyük beklentimiz ülkemizin geleceğine sahip çıkmanızdır. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sizlerin de onları en güzel şekilde yetiştireceğinizden, onlara sahip çıkacağınızdan, onları kendi yavrularınızdan ayırmayacağınız konusunda hiçbir tereddüdümüzün olmadığını bilmenizi isterim. Öğrencilerimizi geleceğe iyi hazırlayalım. Dolayısıyla çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak, küresel sorunlara küresel çözüm üretecek şekilde yetiştirmenizi özellikle bekliyoruz."

Öğrencilerin yetişmesinde velilere de büyük görev ve sorumluluk düştüğünü ifade eden Gül, "Öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle çocuklarınız çok daha başarılı olacaklardır. Bizler okullarda ve okul önlerinde her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz, sizler de aynı şekilde okul çıkışından sonra aynı hassasiyetle davranmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:32 Kaynak: AA
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