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Yeni eğitim-öğretim yılı

23 dakika önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılına girmenin sevinci ve heyecanı içinde olduklarını belirterek, çocuklar ve öğretmenlere eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Memiş, mesajında, insan hayatında aileden sonra en önemli basamağın okul olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Kişiyi hayata ve geleceğe hazırlayan, gelişme ve yetişme çabalarını başarıya ulaştıran, milli ve manevi değerlerimizi sistemli şekilde sunan, geleceğe ilişkin arzu ve hedeflerimize ulaştıracak olan şüphesiz eğitim yuvasıdır. Hayatımızın en önemli aşamalarından biri olan eğitim ve öğretim hayatında göstereceğimiz başarı aziz milletimizin ve yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır. Eğitim, milli çıkarlarımız ve toplumsal hayatımızın şekillenmesinde, istikbale yönelik adımlarımızın ve hedeflerimizin belirlenmesinde ve kalkınmış dünyayı yakalanması sürecinin başarıya ulaşmasında vazgeçilmez unsurdur."

Başarıya ulaşmada sorumluluk duyma, planlı programlı çalışma, kararlı olma ve kendine güvenmenin yakalanacak başarının olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Zararlı ve kötü alışkanlıklardan kaçınınız. Sizler milletimizin ümidi ve eğitimimizin temel taşlarısınız. Geçmiş tarihinizle övünç duyunuz ve geleceğe güvenle bakınız. Devletimizin ve ailelerinizin eğitim alanında yaptıkları her türlü fedakarlık, çaba ve yatırım sizler içindir. Sizler başarıyı yakaladıkça, toplum ve aile olarak bizler de mutlu ve huzurlu olacağız. Değerli öğretmenlerimiz, eğitimin temel taşı ve mimarı olan sizler, bu kutsal mesleğin onurlu bir üyesi olarak, öğrencilerimizin yetiştirilmesinde yapacağınız her türlü fedakarlık her türlü takdirin üstündedir."

Memiş,eğitim ve öğretimin sadece okulda cereyan eden bir süreç olmadığını ilk başladığı yerin aile olduğunu sözlerine ekledi.

Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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