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Yeni eğitim-öğretim yılı

1 dakika önce

Kırklareli'nde yaklaşık 48 bin 312 öğrenci ve yaklaşık 2 bin 900 öğretmen, yeni eğitim-öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.

Yeni eğitim-öğretim yılı, System.String[]

Kırklareli'nde yaklaşık 48 bin 312 öğrenci ve yaklaşık 2 bin 900 öğretmen, yeni eğitim-öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.


Kırklareli'nde öğrenciler eğitim-öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadı.

Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının herkes için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kırklareli'nin eğitim öğretimdeki kalitesinin artması için çalıştıklarını bildiren Kalkan, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçeceğine inandıklarını belirtti.

Kalkan, bugün 48 bin 312 öğrencinin ders başı yaptığını ifade etti.

Hüseyin Kalkan, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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