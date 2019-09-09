Yeni eğitim-öğretim yılı

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, il genelinde 53 bin 629 öğrencinin yeni eğitim-öğretim yılına ilk ders ziliyle başladığını bildirdi.

Tüfekçi, yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale'de 22 okul öncesi, 80 ilkokul, 77 ortaokul, 67'si lise ve dengi okul olmak üzere 246 okul bulunduğunu belirtti.

İlde 3 bin 820 okul öncesi, 14 bin ilkokul, 16 bin 139 ortaokul, 19 bin 18 lise ve dengi olmak üzere 53 bin 629 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Eğitim, güvenli, mutlu, başarılı ve barış içinde huzurlu yarınların oluşturulmasında en büyük etkendir. Ahlaklı, saygılı, iyi yetişmiş, ülkesini, kendini ve dünyayı her yönüyle tanıyan, donanımlı, teknolojiyi iyi yönde kullanabilen, sevgi dolu nesiller yetiştirilmesi ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemlidir. Ailelerimiz ve devletimizde bu anlayış ışığında, çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun bir biçimde yetişmeleri için maddi manevi bütün imkanlarını sonuna kadar kullanmaktadır. Bizler de devletimizden aldığımız güç, destek ve 2023 eğitim vizyonu ışığında, velilerimiz ve öğretmenlerimiz ile okul öncesinden itibaren her kademede eğitim kalitesini daha da yükselterek ilimizi bir adım daha öne taşıyacak yerel ve ulusal projelerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk."

Tüfekçi, verimli, sağlıklı, keyifli bir yıl geçirmek umuduyla, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını diledi.