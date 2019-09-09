Yeni eğitim öğretim yılı

Adana'da, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Kenan Çetinel İlkokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Adana genelinde 500 bine yakın öğrencinin ilk ders ziliyle okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştuğunu ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"İstiklal ve istikbalimizle ilgili olarak üzerinde hassasiyetle durmamız gereken en önemli konuların başında, hiç kuşkusuz eğitim gelmektedir. Bununla birlikte millet olarak en büyük sermayemiz, insan kaynağımız, beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız.

En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız. Milletimizin varlığının, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini, aklımızdan çıkarmamalıyız.

O sebeple ülke olarak, en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almalarıdır. Bu bağlamda ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında, çok ciddi fiziki ve beşeri eğitim yatırımlarına imza atmaktayız."

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydetti.

Adana'da eğitimin altyapısını güçlendirmesi ve kalitesinin artırılması adına çalışmaları dikkatle yürüttüklerini belirten Durgun, hedeflerinin her güzel işi en mükemmel şekilde yapmaya odaklanmış, özgür düşünen, sağduyulu, insanlığa gerçek iyilik yolunda hizmet edecek, güzel ahlaklı ve hayırlı nesiller yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Etkinlikte çocuklar halk oyunları gösterisi sundu ve şiir okudu.

Törenin ardından Vali Demirtaş sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

Hatay

Hatay'daki tören bu yılki eğitim-öğretim sezonunda hizmete giren Antakya Kisecik Şehit Bestami Güler Ortaokulunda gerçekleşti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, buradaki konuşmasında, bu eğitim öğretim yılında da yeni bir neslin bugün okullara başladığını belirtti.

Bugün toprağa adeta yeni tohumların ekildiğini vurgulayan Doğan, "Bu çocuklar, ecdattan almış olduğu şuurla, geleceğe bu milleti hazırlayacak çocuklar. Bu yüzden çocuklarımızı çok önemsiyoruz, kıymet veriyoruz. Onların iyi bir eğitim alabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti Gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz bu okullar, içerisindeki donanımlar, öğretmenlerimize vermiş olduğumuz kıymet, çocuklarımızın iyi yetişmesi, Geleceğe iyi hazırlanabilmesi içindir." ifadelerini kullandı.

Doğan, yeni sezonun tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlar getirmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından Doğan ve protokol üyeleri, okulun açılışını gerçekleştirip sınıfları gezdi.

Programa, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karağan ve aileler katıldı.

Suriyeliler ders başı yaptı

Suriye'deki iç savaş nedeniyle sığındıkları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan bin 468 öğrenci, yeni eğitim yılına başladı.

Yarım kalan eğitimlerini Türkiye'de sürdüren öğrenciler, yeni eğitim yılına başlamanın sevincini yaşadı.

Suriyeli öğrenciler, Reyhanlı'da 6 geçici eğitim merkezinde öğrenimini sürdürüyor.

Mersin

Mersin'de Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Mersin Valisi Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, eğitimin herkes için en önemli unsurlardan olduğunu belirtti.



Eğitimin, hayatın başlangıcından sonuna kadar devam ettiğini ifade eden Su, eğitim çalışmalarını 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında sürdürdüklerini kaydetti.

Eğitim yatırımlarının hızla devam ettiğini aktaran Su, şöyle devam etti:



"Okullarımızda teknolojik donanımlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için spor, sanat, doğa gibi konularda imkan sağlıyoruz. Bu yıl her öğrencimiz için ağaç dikme kampanyası var. Bu ve benzeri çalışmaları il genelinde yapıyoruz. Öğrencilerimiz, velilerimizle bir bütün olarak eğitim sezonu hep birlikte sürdüreceğiz. Çocuklarımızın konforlu ve güvenli şekilde eğitimlerini yapmaları için gerekli tedbirleri il bazında aldık. Okul çevreleri kontrol edilip denetleniyor. Her konuyla ilgili çalışmaları yaptık. Çocuklarımızın eğitimlerini en güzel şekilde yapması için gayretlerimiz devam edecek."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise eğitimin Türk toplumunda önemli olduğunu belirterek, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Kuzu da öğrencilere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un selamlarını iletti.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin hayata geçirildiğini anımsatan Kuzu, "Bu vizyon eğitim hedeflerimizi açıklamaktadır. Yoğun çalışmanın ardından bu vizyonun uygulama süreçlerinin yapılandırılmıştır." diye konuştu.



Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yıl 15 bin 434 derslikten oluşan bin 266 okulla, yaklaşık 27 bin 500 öğretmen ve mersin genelinde 400 bine yakın öğrenciyle eğitime başlıyoruz." dedi.



Etkinlikte öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu ve şiir okudu. Çevre bilincine farkındalık oluşturmak amacıyla kısa bir oyun sergiledi. Ayrıca, 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere fidan hediye etti.



Daha sonra kent protokolü ve öğrenciler okulda fidan dikimi gerçekleştirdi.



Törenin ardından Vali Su ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

Osmaniye

Osmaniye'de törenler, Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. 7 Ocak İlkokulu'nda devam eden törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, eğitim ve öğretimin, millet için geleceğin temellerinin atıldığı, bilimsel, sanatsal ve kültürel değişimin en önemli kaynağı olduğunu söyledi.

Şehitler ve kaleler kenti olan Osmaniye'de 420 okulda 132 bin 681 öğrenci ve 7 bin 446 öğretmenle yeni eğitim öğretim yılına başladığını dile getiren Albak, "Öğrencilerimizi, günümüzün e modern eğitim araç ve gereçlerini kullanarak, ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, sorumluluk duygusu gelişmiş düşünen tasarlayan, tasarladığını üreten, teknolojiyi takip eden nitelikli bireyler olarak yetiştirmemiz gerekmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine dair şiirler okundu, halk oyunları ve tarihteki Türk devletlerinin bayraklarıyla yapılan gösterinin ardından tören Vali Ömer Faruk Coşkun'un ilk ders zilini çalmasıyla son buldu. Tören sonrası Vali Coşkun ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere ders kitaplarını dağıttı.