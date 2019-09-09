Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim öğretim yılı
Son Dakika Güncel Haber

Yeni eğitim öğretim yılı

1 saat önce

Malkara'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim yılı, System.String[]

Malkara'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası tören Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda devam etti.

Malkara Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim - öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Saraç, öğrencileri tarihe yön veren isimler gibi, yeni Alparslanlar, Fatih Sultan Mehmetler, Mustafa Kemal Atatürkler gibi yetiştirmek zorunda olduklarını ve bunu hep birlikte yapacaklarını belirtti.

Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle sona eren törende, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine "Hoş geldiniz" çiçeği verildi.

Törene, İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oktay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker veliler, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi
Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli Son dakika: İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü, darbecilere verdiği cevap halen akıllarda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim öğretim yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]