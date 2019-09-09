Yeni eğitim öğretim yılı

Malkara'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası tören Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda devam etti.

Malkara Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim - öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Saraç, öğrencileri tarihe yön veren isimler gibi, yeni Alparslanlar, Fatih Sultan Mehmetler, Mustafa Kemal Atatürkler gibi yetiştirmek zorunda olduklarını ve bunu hep birlikte yapacaklarını belirtti.

Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle sona eren törende, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine "Hoş geldiniz" çiçeği verildi.

Törene, İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oktay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker veliler, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.