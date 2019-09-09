Yeni eğitim-öğretim yılı

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Süleyman Şah İlkokulunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende, Cumhuriyet tarihinden 2002'ye kadar Gaziantep'in toplam derslik sayısının 5 bin 300 olduğunu, inşaatı devam eden 4 bin derslikten 600'ünü hizmete aldıklarını, 3 bin 400'ünde ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İl genelinde toplam derslik sayısının 15 binlere vardığını belirten Gül, "Yapılanlara baktığımızda sorunları çözebilme kapasitemiz olduğunu görüyoruz. İlave 5 bin dersliğe daha ihtiyacımız var. Merkezi hükümetle birlikte, hayırseverlerle birlikte, yerel yönetimlerle beraber bu ihtiyacımızı da tamamlayacağız." dedi.

Gül, Gaziantep'in eğitim politikalarının en iyi uygulandığı illerden biri olduğunu dile getirerek, "Evet ikili eğitim yapan sınıflarımız var, sınıf mevcudu kalabalık olan okullarımız var ama buna rağmen sorunun çözüldüğü mahallelere, okullara baktığımızda bunun daha fazla olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kentte 18 yaş altı nüfusun bir milyon civarında olduğunu ifade eden Davut Gül, şöyle konuştu:

"Bunların spor yapacakları, sanatın her dalıyla ilgilenecekleri mekanlara ihtiyaç var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde yerel yönetimler şu anda 13 havuz, 20 spor salonu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde 22 spor salonu yapılıyor. Bunlara baktığımızda 55 tane tesis yaklaşık 6 ay içerisinde hizmete girecek. Her okulumuzda okul spor kulüpleri kurduk. Burada çocuklar lisanslı olarak spor yapacaklar. 400 lisanslı sporcudan 20 binlere vardık. İnşallah bu sene 100 binlere varacağız."

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Orhan Ergün de yeni eğitim vizyonu kapsamında, ekonominin nesnesi olmadan, ekonomi dünyasının becerilerine sahip olmaya, dünyaya uyum sağlarken değerlerden kopmamaya, akademik beceriler yanında sanatsal sportif açıdan da başarılı olmaya önem verdiklerini vurguladı.

Bu yıl uygulamaya konulacak tasarım beceri atölyelerine değinen Ergün, bu atölyelerle bir yandan öğrencilerin temel yaşam becerileri edinmelerinin, diğer yandan da öğrendiklerini atölye çalışmalarıyla uygulamaya taşımalarının hedeflendiğini ve bunun için okullarda derslik düzenlemeleri yapmaya devam edildiğini dile getirdi.

Ergün, bazı okulların gerek kendilerinden gerek çevrelerinden kaynaklanan imkanlarının, emsallerine göre eksik kalabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Okul profili değerlendirme çalışmasıyla okulların imkan ve başarı farkları ortadan kaldırılmaya ve tüm noktalarda tüm çocuklarımıza eşit imkanlar sunulmaya çalışılıyor. Yine okul profili değerlendirme uygulamasıyla hangi okulun destekleneceğinin görüleceği etkili bir karar destek sistemi oluşturuluyor. Bu uygulamalarla çocuklarımızın araştırma ve uygulamaya çalışmalarıyla öğrendiklerini derinleştirmeleri, okul dışı öğrenme imkanlarını daha çok kullanmaları, iş ve üretim dünyasıyla etkileşimli bir okul deneyimi yaşamaları temin edilmeye çalışılıyor."

Ergün, Bakanlığın temel stratejisinin, öğretmeni güçlendirmek olduğuna dikkati çekerek, "Tüm eğitim hikayemizin yazarı öğretmenlerimizdir. Muasır medeniyet yarışında bizi güçlü kılacak aktörler öğretmenlerimizdir. Bu amaçla işe öğretmen ve yönetici eğitimleriyle başlanmıştır. Hem yöntem ve teknikleriyle hem de kaynaklarıyla çok seçenekli bir öğretmen geliştirme ortamı oluşturulmuş ve 850 bini aşkın öğretmenimize hizmet içi eğitim çalışması yapılmıştır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çocukları bu çağa göre değil, gelecek çağa göre, onların çağlarına göre hazırlamak gerektiğini söyledi.

Şahin, şöyle devam etti:

"Çağ ne diyor, 'Bilim ve teknoloji' diyor. O yüzden biz taraftan onların fiziki şartlarınızı iyileştirirken bir taraftan bu alanda kendilerini yetiştirmeleri için ortamları hazırlıyoruz. 2002'de okul öncesinde bu şehirde oran yüzde 10'du. Bugün yüzde 65'lere çıkmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizle, Milli Eğitim Bakanımızla birlikte bu şehre özel davranıyoruz. Şu anda hiçbir şehirde 4 bine yakın derslik inşaatı devam etmiyor. Bunlar bittiğinde çocuklarımızın fiziki şartları daha iyi olacak ama her şey fiziki şart demek değildir. Sizin gönlünüz, ruhunuz, gelecek vizyonunuz, aileleriniz ve hakikaten size ışık olan öğretmenlerimizle birlikte çok daha güçlü olacaktır. O yüzden öğretmenlerimize çok iş düşüyor."

Şahin, belediye olarak eğitime ve öğrencilere verdikleri destekler hakkında da bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise bu yıl sadece birinci sınıfa 53 bin öğrenci ile merhaba dediklerini belirterek, "Geçen yıl eğitim öğretim yılı tamamlanırken 25 bin öğrencimizi 12. sınıftan mezun ederken bu yıl 53 bin öğrenci ile merhaba diyoruz. Bin 154'ü resmi, 215'i özel olmak üzere toplam bin 369 okul örgün eğitime devam eden 561 bin 951 öğrenci, yine açık öğretimle birlikte toplamda 609 bin rakamına ulaşan öğrenci nüfusumuza resmi ve özel toplamda 30 bin 443 öğretmenimizle hizmet vermeye gayret edeceğiz." dedi.

Mete, 197 taşıma merkezine bin 258 araç ile bin 262 yerleşim yerinden toplam 17 bin 934 öğrenciyi taşımayı planladıklarını kaydetti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve halk oyunu gösterisi sunduğu tören, protokolün ders zilini çalmasıyla sürdü.

Ardından Vali Gül ve katılımcılar, dersliklerde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 300 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen yeni eğitim-öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul, kentteki bazı ortaokul ve liselerdeki öğrenci ile öğretmenleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş Ortaokulu'ndaki ziyaretinde öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinleyen Erkul, bu hafta yaşanan sevincini paylaşma adına çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

MEB'in bütün stratejinin merkezinde öğretmenlerin olduğunu vurgulayan Erkul, "Öğrencinin yüreğine giren öğretmenler iz bırakıyor. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay onun için öğretmenlerimiz rehberlik yapması ve bir öz veri göstermesi gerekiyor. Okuldaki huzur ortamı çok önemli. Okullarımızı belirli standarda getirmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımızın merkezinde öğretmenlerimizi geliştirmek var. Bu işlerin en başında ilk önce sağlık ve afiyet diliyorum." diye konuştu.

Erkul'a ziyaretlerde, İl Milli Eğitim Müdür Cemal Yılmaz da eşlik etti.

Kilis

Kilis'te, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler için ilk ders ders zili çaldı.



Yaz tatilinin ardından yaklaşık 50 bin Suriyeli ve Türk öğrenci 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına merhaba demenin mutluluğunu yaşadı.



Okul önünde toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sınıflarına girerek ders başı yaptı.

Öğrencilerin yaşadıkları heyecana aileleri de ortak oldu. Çocuklarını ilk gün yalnız bırakmayan aileler, okulun bahçesini doldurdu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kentte yaklaşık 850 bin öğrenci ders başı yaptı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla merkez Eyyübiye ilçesindeki Hayati Harrani İmam Hatip Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, çocukların geleceğe hazırlanmasının büyük sorumluluk gerektirdiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın eğitim yatırımlarında en büyük payı alan illerin başında geldiğini vurgulayan Erin, Kentte eğitim alanında fiziki altyapının iyileştirilmesi, taşımalı eğitimin sonlandırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, kız çocuklarının okullaşması ve üniversiteye yerleşmede başarı grafiğinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

Malatya

Malatya'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı 173 bin 978 öğrenci ve 13 bin 602 öğretmen ile 873 okulda başladı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla Malatya Valisi Aydın Baruş, kent merkezinde bulunan Gazi İlkokulunu ziyaret etti.

Baruş, ziyaret sırasında herkesin yeni eğitim öğretim yılı için gayretli olmasını istedi.

Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez ve Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da hazır bulundu.



Adıyaman

Adıyaman'da, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler için ilk ders ders zili çaldı.

Kentte yaz tatilinin ardından yaklaşık 153 bin 552 öğrenci, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına merhaba demenin mutluluğunu yaşadı.

İl Özel İdaresi İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İlkokul öğrencilerinin bir hafta erken açıldığını ifade eden Pekmez, "Bu yılki eğitim sisteminde tatiller kasım, şubat ve nisan aylarında olmak üzere üçe çıkarıldı. Teneffüs saatleri artırıldı. Bu gelişmeler öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak." dedi.

Törene İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrenciler ve veliler katıldı.