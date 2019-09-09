Yeni eğitim-öğretim yılı
2 saat önce
Programdan detaylar Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması Dersliklerin gezilmesi Konya'da 2 bin 723 okul ve 452 bin 210 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:59 Kaynak: AA
Programdan detaylar
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması
Dersliklerin gezilmesi Konya'da 2 bin 723 okul ve 452 bin 210 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. Yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle Zeki Altındağ İlkokulu'nda program düzenlendi.
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