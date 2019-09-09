Yeni eğitim-öğretim yılı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 493 bin 297 öğrenci ders başı yaptı.

Okul öncesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okullarda törenler düzenlenen Erzurum'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 149 bin 974 öğrenci ve 11 bin 500 öğretmen için ilk ders zili çaldı.

Kentte Polis Amca İlköğretim Okulunda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni eğitim-öğretim yılının herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Memiş, öğretmenlerin bütün öğrencilere eşit ve tarafsız yaklaşması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ve yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği 2023 hedeflerine ulaşabilmek için bu çocuklara ihtiyacımız var. Öğrencilerimizi bilimle, ilimle, fenle ve teknolojiyle yetiştirmek zorundayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergilendi.

Vali Okay Memiş'in ilk ders zilini çalmasıyla Erzurum'daki eğitim ve öğretim yılı başladı.

Ağrı

Ağrı'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 165 bin öğrenci ders başı yaptı.



Okul öncesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla 15 Nisan İlkokulunda program düzenlendi.



Programa katılan Vali Süleyman Elban ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Elban, burada yaptığı konuşmada, anaokulu, ilk, orta ve lisedeki okullarda binlerce öğrencinin kodlama eğitimi alacağını söyledi.

Elban, öğrencilerin bu yıl hem okuma yazmayı hem de kodlamayı öğreneceğini anımsatarak, "Yeni eğitim öğretim yılının başarılı ve gönlünüzce bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu eğitim öğretim yılının başta Ağrı'daki çocuklarımız olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Genel Müdür Bilgili ise herkesin çocuklar için çalıştığını, asıl işin öğretmenlere düştüğünü ifade ederek, "Eğitimin merkezinde asaleten sizler varsınız. Bakanlık da ne yapılması gerekiyorsa yapacak. Önemli olan sizin daha verimli ve güçlü hale gelmeniz. Siz güçlü hale gelmeden eğitimin güçlü hale gelmesi mümkün değil, bunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Program, eğitim öğretim yılı pastasının kesilmesinin ardından öğretmen ve idarecilerle yapılan toplantıyla sona erdi.

Ardahan

Ardahan'da ise eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki programın ardından 23 Şubat İlkokulunda kutlama programı düzenlendi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, programdaki konuşmasında çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, "Vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler yetiştirmemiz lazım. Yerli ve milli olunması için çaba sarf etmemiz lazım. Ardahan olarak bir önceki yıllara oranla daha iyi noktadayız." dedi.

Çerkezoğlu da kentte 17 bin 126 öğrenci, bin 331 öğretmenin bin 280 derslikte 2019-2020 eğitim öğretime başladığını ifade etti.

Program öğrencilerin gösterisi ve okunan şiirlerle tamamlandı.

Erzincan

Erzincan'da da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Yavuz Selim İlkokulunda tören yapıldı.



Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisinin sahnelendiği törende, 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi.



Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Ayrancı ve beraberindeki protokol daha sonra ilk ders zilini çalarak, öğrencileri sınıflarında ziyaret edip başarılar diledi.

Kentte 39 bin 139 öğrencinin ders başı yaptığı eğitim yılında, 3 bin 475 öğretmen görev alacak.

Kars

Kars'ta da düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve beraberindekiler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kars'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 63 bin öğrenci ve 4 bin öğretmen ders başı yaptı. Kentte öğrenciler 591 okulda öğrenim görecek.

Tunceli'deki 9 bin 38 öğrenci ile Iğdır'daki 50 bin öğrenci ve öğretmenleri de ders başı yaparak yeni eğitim öğretim yılına başladı.