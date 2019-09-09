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Yeni eğitim-öğretim yılı

1 saat önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğitimin sadece bireylerin değil toplumun geleceği için de büyük önem taşıdığına vurgu yapan Taşar, mesajında şunları kaydetti:

"Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakarlıklarla görev yapan öğretmenlerimize de büyük görevler düşmektedir. Çocuklarımızın yetişmesinde önemli bir rolü olan değerli anne ve babaların da eğitim sürecine olumlu ve yönlendirici katkılar sunacağına inanıyorum. Okul, aile ve öğretmenler arasındaki iş birliği, evlatlarımızın başarılarını olumlu yönde etkileyecektir. Sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, arkadaşlarıyla sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen bireyler olarak kendinizi yetiştirme hedefiyle başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim camiamızın yeni eğitim öğretim dönemini kutluyor, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ülkemize ve ilimize başarılar getirmesini temenni ediyorum."

Milletvekili, Cemal Taşar, AK Parti, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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