Yeni eğitim öğretim yılı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı.

Bursa'da 53 bin 350'si birinci sınıf olmak üzere 577 bin 650 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, öğrencilerin heyecanını paylaşmak amacıyla Bursa Çimento Fabrikası Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğretmen, öğrenci ve velilere seslenen Canbal, Türkiye'nin eğitim vizyonunun bileşenlerini uygulamaya taşımak üzere birçok çalışma yapıldığını belirterek, bunların bazılarını 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Bunların, tasarım beceri atölyeleri, müze ve okul dışı öğrenme imkanları, okul profilini değerlendirme, mesleki ve teknik eğitimde sektörel iş birliği çalışmaları olduğunu aktaran Canbal, "Bakanlığımızın üzerinde hassasiyetle durduğu tasarım ve beceri atölyelerinde öğrencilerimizin içindeki sanatsal, aynı zamanda diğer becerilerini ortaya çıkarabilecekleri alanlar oluşturmalıyız. Tasarım ve beceri atölyelerinde çocuklarımız kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeli, onlara bu imkanları tanıyabilmeliyiz." dedi.

Dülger de öğretmenlere, öğrencilerin beceri ve meziyetlerini ortaya çıkarıp uygun ortaöğretim ve yükseköğretim alanlarına yönlendirebilecekleri noktasında inancının tam olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından ilk ders zilini çalan Canbal ve Dülger, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Eskişehir

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesindeki Şeker İlkokulunda gerçekleştirilen törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okula yeni başlayan öğrencilere hediyeler verdi.

Törende konuşan Vali Çakacak, 79 anaokulu, 153 ilkokul ve 139 ortaokul, 124 ortaöğretim kurumu olmak üzere 495 okuldaki 139 bin 123 öğrenci ile 11 bin 581 öğretmen ve idarecinin yeni eğitim öğretim yılını tebrik etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, öğrenciler ve velileri katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yeni açılan Ali Hikmet Paşa İlkokulundaki törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu ve tekvando gösterileri sundu.

Vali Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, en büyük amaçlarının iyi insanlar yetiştirmek olduğunu belirtti.

Önce iyi, sonra da işini çok iyi yapan insanlar yetiştirilmesi gerektiğini anlatan Yazıcı, "Hayatımızın, beklentilerimizin özeti aslında bu ikisindedir. Hem binamız hem de yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise yeni dönemin tüm öğrenci, öğretmen ve ailelere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de 310 okulda 77 bin öğrenci ve 5 bin 500 öğretmen ders başı yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 18 Mart İlkokulu öğrencileri Mehmet Yaman ile Zeynep Acar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cevatpaşa Ortaokulunda düzenlenen törende ise Vali Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler hazır bulundu.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunu gösterisi sunuldu.

Kütahya

Yaklaşık 100 bin öğrencinin ders başı yaptığı Kütahya'da, Mimar Sinan Ortaokulunda tören gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılını adeta bayram havasında karşıladıklarını dile getirdi.

Çocukların sevinç ve neşelerinin yıl boyu sürmesi temennisinde bulunan Toraman, "Çocuklarımızın birbirlerinden beceri olarak farklı olduğunu düşünerek onlarla temas kurmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Esat Tektaş ise şunları kaydetti:

"Eğitim vizyonumuzda ifade edildiği üzere çocuklarımızın yaşayacakları çağın becerileriyle donatılması gerekmektedir ancak bu becerilerin yanında çift kanatlılık olarak ifade ettiğimiz eğitim sistemimiz ekonominin nesnesi olmadan ekonomi dünyasının becerilerine sahip olmaya, dünyaya uyum sağlarken değerlerden kopmamaya, akademik becerilerin yanında sanatsal ve sportif açıdan da başarılı olmaya önem vermektedir."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ekibinin gösterisi ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Yalova

Yalova'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla organize edilen tören, Çiftlikköy ilçesinde yapımı tamamlanan Sultaniye Şehit Baçerettin Özgür Ortaokulunda yapıldı.

Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile eğitimciler, öğrenciler ve velilerin katıldığı tören, şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Programda, halk oyunu gösterisinin ardından okulun açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.