Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim-öğretim yılı
Son Dakika Güncel Haber

Yeni eğitim-öğretim yılı

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı, 6 bin 248 öğrenci ile başladı.

Yeni eğitim-öğretim yılı, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı, 6 bin 248 öğrenci ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçe merkezindeki Nadir İlkokulu'nu ziyaret ederek, eğitim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

Dünyada yaşanan gelişmelerin gerisinde kalmamak için donanımlı olunması gerektiğini vurgulayan İnce, "Donanımlı, iyi yetişmiş insan gücüne ve her alanda bunu sağlayan kaliteli eğitime ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için daha iyiye ve ileriye giden bir Türkiye için, birey olarak, toplum olarak, ülke olarak eğitime daha fazla önem vererek, çok çalışmamız gerekmektedir." dedi.

İnce, Darende'de yeni eğitim döneminde 6 bin 248 öğrenci için ders zilinin çaldığını dile getirerek, "Sorumluluk sahamızda 30 okulda 460 öğretmenimiz ile eğitim vereceğiz. Kırsalda bulunan bin 600 öğrencimizi, 110 araçla he rgün evlerinden alarak, okullara taşıyacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından İnce ve beraberindekiler sınıfları gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, güvenli bölge çıkışı: Eylül bitmeden oluşturulmazsa kendi yolumuza gideriz
Erdoğan PKK'nın üstlendiği orman yangınları üzerinden sanatçılara yüklendi: Sanatçı değil sanatçı müsveddesi Öğretmene, 5 kız öğrencisine 'sarkıntılık' suçundan 23 yıl hapis Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:47:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim-öğretim yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]