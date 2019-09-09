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Yeni eğitim-öğretim yılı

1 saat önce

Güroymak ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle 906 öğretmen ve 13 bin 566 öğrenci ders başı yaptı.

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Güroymak ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle 906 öğretmen ve 13 bin 566 öğrenci ders başı yaptı.


Güroymak Ahmet Mücteba Albayrak İlk Okulunda düzenlenen törende Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar ilk ders zilini çaldı.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ve veliler de katıldı.

Muhammet Furkan, Güroymak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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