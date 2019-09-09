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Yeni eğitim-öğretim yılı

1 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde 2019 2020 eğitim ve öğretim yılı Kaymakam Mehmet Halis Aydın'ın çaldığı zille başladı.

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Van'ın Saray ilçesinde 2019 2020 eğitim ve öğretim yılı Kaymakam Mehmet Halis Aydın'ın çaldığı zille başladı.

Atatürk İlköğretim Okulunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerle son buldu.

Kaymakam Aydın, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Saray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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